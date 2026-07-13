Au fost două săptămâni de atacuri rusești majore asupra orașelor ucrainene. Fabrici de apărare, complexe rezidențiale și biserici deopotrivă au fost lovite. Numai la Kiev, peste 50 de persoane au fost ucise în decurs de patru zile. Sâmbătă dimineață, capitala a fost din nou lovită de mai multe rachete balistice. Într-o mare măsură, acesta este răspunsul Kremlinului la atacurile din ce în ce mai eficiente ale Ucrainei cu drone și rachete, care au vizat rafinăriile și conductele de petrol rusești, precum și petrolierele care transportă combustibil în Crimeea.

Nu e de mirare că o nouă notă de furie s-a strecurat în retorica oficială rusă - de la replicile promovate de instituțiile de presă de stat până la declarațiile făcute de Kremlin. Însă, în timp ce președintele Vladimir Putin își intensifică bombardamentele asupra Ucrainei, încep acum să apară mesaje contradictorii despre strategia de război a Rusiei, scrie istoricul Mark Galeotii, într-o analiză pentru The Times.

Există în continuare indicii că Moscova ar putea fi dispusă să discute pacea, însă în propriile sale condiții.

Putin a menționat, luna trecută, că Kievul a propus un moratoriu reciproc asupra atacurilor cu rază lungă lungă - și, deși l-a respins, unii comentatori guvernamentali care îl atacă de obicei pe președintele Volodimir Zelenski cu fiecare ocazie au fost în schimb neobișnuit de echilibrați cu privire la această ultimă inițiativă, relatând-o factual, fără exagerări editoriale.

Luna trecută, Putin l-a numit, pentru prima dată după ani de zile, pe președintele ucrainean „domnul Zelenski”, în loc de „acest individ”, „uzurpatorul” sau termeni similari denigratori.

Mai important, la Moscova au existat sugestii discrete că ar putea fi momentul ca națiuni precum China sau chiar Brazilia să intervină ca mediator și să inițieze noi discuții de pace cu Kievul - mai ales acum că orice speranță a unui acord condus de Trump a fost abandonată în Rusia.

Deși nu există nicio dovadă că un astfel de proces de pace este în curs de desfășurare, faptul că aceste propuneri sunt ridicate este un indiciu.

Public însă, Moscova nu își atenuează poziția. Săptămâna trecută, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a încălcat un tabu de lungă durată numind așa-numita operațiune militară specială un război. De asemenea, presa rusă relatează pe larg și în mod neașteptat despre atacurile aeriene de mare amploare ale Ucrainei, precum și despre victimele civile. Oferă Kremlinul oamenilor faptele războiului pentru a justifica necesitatea unei mobilizări în masă? Sau pentru a alimenta și mai mult sentimentul anti-Ucraina? Rămâne de văzut.

Atacurile aeriene ale Rusiei, care continuă să vizeze predominant infrastructura și instalațiile industriale, reprezintă cel mai evident semn de intenție.

Duminica trecută, de exemplu, cinci fabrici din Kiev au fost lovite, inclusiv două care produc drone și una care produce componente pentru rachete. Marți noaptea, potrivit rușilor, au lovit o alta care produce piese pentru racheta de croazieră Flamingo a Ucrainei, care are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri.

În contextul acestor bombardamente, s-a înregistrat o creștere a numărului de victime civile: o medie de 170 de persoane au fost ucise sau rănite în fiecare zi în luna iulie, până în prezent, „depășind rata înregistrată anul trecut”, potrivit oficialilor ONU pentru drepturile omului din Ucraina.

Deși Kievul a susținut că Rusia vizează în mod deliberat civilii, oficialii serviciilor secrete occidentale nu sunt convinși. O sursă din Ministerul Apărării britanic a declarat: „Dacă ar fi căutat cu adevărat să maximizeze pierderile civile, ne-am fi așteptat la cifre mult mai mari”.

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Totuși, acest lucru s-ar putea schimba. În prezent, lipsa sistemelor Patriot din Ucraina, capabile să intercepteze rachetele balistice de mare viteză ale Rusiei, a expus țara. Promisiunea neașteptată a președintelui Trump de a permite Kievului să licențieze și să producă rachete Patriot a fost binevenită, dar producția internă ar dura cel puțin doi ani pentru a se stabili.

Moscova ar putea decide să renunțe la a viza în principal siturile industriale, fără a ține cont de pericolul pentru civilii din apropiere, și să se concentreze în schimb pe a aduce o suferință și mai mare ucrainenilor de rând.

Unii ultranaționaliști din Rusia au cerut deja mai multe atacuri cu drone asupra blocurilor de apartamente, precum și atacuri cu rachete asupra stațiilor de epurare a apelor uzate, a substațiilor electrice și a podurilor pentru ca, după cum a spus cineva, „ceea ce fac Crimeei să pară banal”.

Moscova a încercat să înfrângă voința ucrainenilor de a rezista și înainte, nu în ultimul rând prin campania de iarna trecută împotriva infrastructurii sale energetice. Nu există niciun motiv să credem că acest lucru ar avea mai mult succes, lucru pe care chiar și unii experți ruși în apărare sunt dispuși să-l recunoască în privat.

Problema pentru Putin este că, deși are și alte opțiuni de escaladare a situației, toate acestea vin cu riscuri mari.

Cea mai dramatică, dar și cea mai puțin probabilă, ar fi utilizarea unei arme nucleare tactice, poate într-o detonare demonstrativă pe mare, pentru a încerca să șocheze Kievul și pe susținătorii săi occidentali pentru a cere pace.

Acest lucru ar putea la fel de ușor mobiliza NATO și, cu siguranță, ar înstrăina China și India, pe al căror sprijin se bazează Putin, făcând din aceasta o ultimă soluție - dacă ar face-o vreodată.

Putin ar putea intensifica campania de sabotaj a Rusiei împotriva fabricilor din Europa care produc arme pentru Ucraina și a rutelor rutiere și feroviare folosite pentru transportul acestora. Totuși, acest lucru ar înfuria inevitabil Europa, chiar în momentul în care unele țări încep să pună la îndoială nivelul lor de sprijin pentru Kiev. Italia, Spania și Portugalia s-au opus angajamentelor obligatorii pentru 2027, de exemplu. O poziție mai agresivă a Rusiei ar putea testa nervii acestora. De asemenea, ar putea declanșa o campanie sub acoperire comparabilă împotriva Rusiei.

Pe plan intern, Putin ar putea da curs apelurilor unora dintre generalii săi și ar putea lansa o nouă mobilizare, chemând potențial sute de mii de rezerviști. Generarea unui astfel de număr de trupe noi, oricât de nemulțumite și slab antrenate ar fi acestea, ar avea un efect semnificativ asupra unui război în care ambele părți au dificultăți în a-și completa rândurile.

Totuși, acest lucru ar fi extrem de nepopular și perturbator și pe plan intern. Ultima dată când s-a încercat acest lucru, în toamna anului 2022, a dus la un exod în masă din țară. Riscul de a înfuria și mai mult o populație deja nemulțumită de război și de costurile sale îl apasă în mod clar pe Putin.

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Într-adevăr, există deja o presiune tot mai mare din partea elitei pentru încetarea războiului sau cel puțin înghețarea acestuia. German Gref, șeful celei mai mari bănci din Rusia, a declarat recent: „Nu cred că există o singură persoană care să nu fie preocupată de altceva decât de o încetare rapidă a ostilităților.”

Realist vorbind, mingea este în terenul lui Putin. Atât timp cât acesta este hotărât să cucerească partea rămasă din regiunea Donbas înainte de a accepta discuțiile, atunci nu există nicio bază pentru pace, pentru că Zelenski și poporul ucrainean nu sunt dispuși să renunțe pur și simplu la teritoriu.

Semnalele care vin din Rusia pot părea confuze, dar dacă ne luăm după evenimentele din ultimele săptămâni, se pare că Putin apelează la vechea strategie militară de escaladare pentru a dezescalada: intensificarea presiunii, în special prin atacuri aeriene, în speranța că va forța Kievul să accepte pacea în termenii Kremlinului.

Pentru că, în cele din urmă, există un sentiment tot mai mare de ambele părți ale liniei frontului că, într-un fel sau altul, războiul nu poate continua în forma sa actuală prea mult timp.

Pentru Putin, „asediul Crimeei cu drone” de către Ucraina riscă să ducă la pierderea bijuteriei coroanei cuceririlor sale. Între timp, economia rusă nu se confruntă cu un colaps, ci cu o degradare constantă sub presiunea atacurilor și a costurilor războiului.

Ucraina se bazează practic pe recrutare forțată pentru a-și forma armata, în timp ce fostul comandant Valeri Zalujnîi, acum ambasador în Marea Britanie, a avertizat că există „îndoieli legitime cu privire la faptul dacă nivelul actual de sprijin [occidental] poate fi menținut pe termen nelimitat”.

Probabil că războiul avea oricum să devină din ce în ce mai urât înainte de a se termina. Având în vedere că atât Kievul, cât și Moscova încearcă să se epuizeze reciproc, există șansa ca, dacă niciuna dintre părți nu poate da vreo lovitură decisivă, să fie posibil un fel de negociere. Dar semnele arată că, deocamdată, se anunță o vară periculoasă și violentă, concluzionează Mark Galeotti analiza sa.

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Editor : Ș.R.