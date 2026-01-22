Live TV

Rezervele de aur și valută ale Rusiei, parțial înghețate de Occident, au ajuns la o valoare record. Producția de petrol, în scădere

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% în 2025 

Rezervele Rusiei de aur şi valută, parţial îngheţate de statele occidentale, au atins un nivel record, de 769,1 miliarde de dolari, a anunţat joi banca centrală din Moscova, ca rezultat al creșterii preţului aurului, responsabil pentru aproximativ 43% din rezerve, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Totodată, oficialii ruși au anunțat că producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut. 

Rusia a început să-şi diversifice gradual rezervele, odată pe locul trei ca mărime din lume, reducând deţinerile de dolari SUA în favoarea aurului şi yuanilor (moneda Chinei), cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei. 

După ce Occidentul a îngheţat rezerve de aproximativ 300 miliarde de dolari, deţinute în principal în UE şi SUA, restul este deţinut în principal în aur şi yuani, deşi sunt raportate de banca centrală şi rezervele îngheţate. 

Rezervele Rusiei au crescut faţă de săptămâna trecută cu 2,2%, sau 16,6 miliarde de dolari, ca rezultat al „reevaluării activelor”. 

Cotaţia unciei de aur a crescut deja cu peste 12% anul acesta, miercuri ajungând la nivelul record de 4.887,82 dolari pe uncie. 

În 2024, rezervele Rusiei au crescut cu un sfert, tot datorită aurului. 

În seifurile Băncii Centrale a Rusiei volumul fizic de aur a scăzut uşor în 2025, la 74,8 milioane uncii, în urma vânzărilor de aur şi valută pentru acoperirea deficitului bugetar. 

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% în 2025 

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 milioane barili pe zi (bpd), fiind responsabilă pentru aproximativ o zecime din producţia globală, în pofida sancţiunilor occidentale şi a atacurilor dronelor ucrainene, arată datele publicate joi, transmite Reuters, preluat de Agerpres. 

Rusia este al treilea mare producător global de petrol, după Statele Unite şi Arabia Saudită. De asemenea, deţine cele mai mari rezerve mondiale de gaze naturale. 

Vicepremierul Alexander Novak a anunţat că Rusia a produs 512 milioane tone de petrol în 2025, o scădere de la 516 milioane tone extrase în 2024. 

Industria rusă a petrolului a fost în mod repetat ţinta Occidentului, sancţiunile fiind menite să submineze economia de război, în timp ce Ucraina a lansat valuri de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, inclusiv rafinării şi conducte. Europa va începe eliminarea treptată a gazelor naturale transportate prin conducte şi a gazelor lichefiate ruseşti în acest an. 

În decembrie, Novak estimase că producţia Rusiei de petrol şi gaze condensate nu va fi în mare măsură diferită în 2025 faţă de 2024, la aproximativ 516 milioane tone. 

„Încercările de a limita importarea petrolului rusesc duc inevitabil la perturbări în stabilitatea aprovizionării globale cu energie şi sporesc volatilitatea pe pieţele internaţionale ale energiei”, a avertizat Novak. 

El a anunţat de asemenea că producţia Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 32 milioane tone anul trecut, reprezentând 7% din producţia globală. Este de asemenea un declin faţă de nivelul de 33 milioane tone previzionat pentru 2024. 

