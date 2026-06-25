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Video Rus versus pin: un bărbat a încercat să arboreze un steag uriaș al URSS în copac, dar a căzut de la înălțime după ce vârful s-a rupt

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rus foarte bou
Sursa foto: Telegram
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În Rusia, un bărbat a încercat să se urce în vârful unui pin înalt cu un steag al URSS, însă structura copacului nu a rezistat la greutate. Drept urmare, „acțiunea sa patriotică” s-a încheiat cu o cădere de la înălțime. Acest eveniment a fost filmat, iar clipul s-a răspândit rapid pe internet.

Potrivit martorilor oculari, bărbatul a decis să arboreze steagul sovietic în vârful copacului, folosindu-l pe acesta ca pe un fel de „stâlp de steag” simbolic. S-a urcat aproape până în vârful pinului, însă ramurile subțiri nu erau pregătite pentru o astfel de sarcină și au început să se rupă sub greutatea lui.

 

În momentul în care încerca să fixeze steagul, vârful copacului s-a rupt brusc, iar bărbatul și-a pierdut echilibrul. În continuare, în videoclip se vede cum cade în viteză, rupând crengi uscate pe parcurs. Martorii incidentului au reacționat emoționat la ceea ce se întâmpla, iar căderea în sine a părut bruscă și necontrolată. După aterizare, nu se cunosc detalii despre starea sa, însă momentul căderii a devenit deja subiectul unor discuții intense pe rețelele sociale.

Utilizatorii rețelei atrag atenția asupra riscului pe care îl prezintă astfel de „performanțe”, care se soldează adesea cu leziuni, mai ales când este vorba de urcarea la înălțime fără niciun echipament de siguranță. Înregistrarea video continuă să se răspândească pe internet, acumulând vizionări și reacții, iar incidentul este deja considerat un alt exemplu de „inteligență rusească”.

Editor : A.R.

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