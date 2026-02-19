Live TV

Rusia a amendat Google cu o sumă astronomică. Cât înseamnă 1,2 cvintilioane de euro

Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto. Profimedia Images
Rădăcina problemei

Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială.

Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă Google în 2020, după ce compania nu a respectat o hotărâre judecătorească anterioară. Amenda pentru nerespectarea unei hotărâri civile a fost stabilită la 100.000 de ruble (aproximativ 1.100 de euro) pe zi, dublându-se săptămânal.

Sancțiunea a crescut exponențial până la suma uluitoare de 1,81 duodecilioane de ruble (1 urmat de 39 de zerouri), înainte de a fi plafonată de o altă instanță de la data la care operațiunile Google din Rusia au intrat în faliment în 2023. Astfel, compania americană a rămas pasibilă de o amendă de 91,5 cvintilioane de ruble, sau aproximativ 1,2 cvintilioane de euro – unu urmat de 18 zerouri.

În comparație, PIB-ul combinat al întregii lumi este estimat de Banca Mondială la aproximativ 100 de trilioane de dolari pe an – o milionime din suma impusă Google, care depășește de aproximativ 10.000 de ori toată moneda existentă.

Google a devenit răspunzător pentru amenda inițială pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești anterioare într-un proces intentat împotriva platformei de partajare video YouTube, deținută de Google.

Două companii media, Tsargrad și RIA FAN, descrise de The Moscow Times drept „canale de propagandă”, au cerut repunerea în funcțiune a canalelor lor YouTube după ce Google le-a scos offline. Google nu a respectat niciodată hotărârea, iar penalizările au început să crească exponențial.

În urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, filiala rusă a Google și-a suspendat activitatea și, în cele din urmă, a depus cerere de faliment în 2023, dată de la care amenda a fost înghețată.

Google International LLC a contestat amenda la Curtea Supremă, dar miercuri judecătorul Sergei Samoilov nu a găsit motive pentru a revizui sancțiunea și a decis că Google trebuie să plătească, a raportat agenția de știri rusă RIA Novosti, citând documente judiciare.

