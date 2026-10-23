Rusia a anunțat când și unde vor avea loc următoarele negocieri trilaterale privind războiul din Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, sunt programate discuții în format trilateral, menite să pună capăt războiului din Ucraina, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit lui Peskov, participarea unui trimis special al Uniunii Europene la discuții „va depinde de poziția pe care o va adopta Bruxelles-ul”.

El a mai afirmat că „o soluționare cuprinzătoare a conflictului este imposibilă fără a se discuta problemele de securitate atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei”. Nu a oferit alte detalii cu privire la întâlnirea planificată.

Marți, 20 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Oslo cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. La discuții au participat, de asemenea, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store și președintele finlandez Alexander Stubb.

A doua zi, Witkoff s-a deplasat la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. La întâlnire a participat și trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Trimisul special al SUA a declarat că i-a înmânat liderului rus documente în care erau prezentate abordările propuse pentru încheierea războiului. După discuții, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a afirmat că procesul se îndrepta, se pare, spre încheierea războiului.

Axios a relatat, citând surse, că, în urma întâlnirilor de la Oslo și Sankt Petersburg, Ucraina și Rusia au convenit să reia discuțiile trilaterale la care participă și Statele Unite.

Cu toate acestea, potrivit unei surse RBC-Ukraine, Kievul consideră că este puțin probabil ca din aceste contacte să rezulte un acord privind un armistițiu energetic. În schimb, partea ucraineană consideră că reluarea negocierilor la nivel de delegații și un eventual acord privind măsurile de dezescaladare ar reprezenta succese potențiale.

Sursa a menționat, de asemenea, că, în perspectiva alegerilor pentru Congresul SUA din 3 noiembrie, principalul rezultat politic ar putea fi reluarea procesului de negociere. Cu toate acestea, se așteaptă ca rezultatele pozitive în domeniul umanitar să apară mai devreme.

Ucraina este, de asemenea, interesată ca partenerii europeni să participe la următoarea reuniune alături de reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.

Presa occidentală a relatat, de asemenea, că președintele SUA, Donald Trump, ar dori ca Zelenski și Putin să semneze un acord de pace în cadrul summitului G20 programat pentru luna decembrie în Florida. Conform relatărilor din presă, Kievul s-ar putea confrunta cu o presiune semnificativă în timpul negocierilor.

Totodată, un plan al SUA pentru încheierea războiului prevede, printre altele, un program de investiții și aderarea la UE în schimbul renunțării la planurile de adeziune la NATO, scrie The Economist. Pentru Rusia, acesta prevede relaxarea sancțiunilor, precum și restabilirea parțială a relațiilor economice și politice cu Occidentul.

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Editor : A.M.G.