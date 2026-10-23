Live TV

Rusia a anunțat când și unde vor avea loc următoarele negocieri trilaterale privind războiul din Ucraina

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, sunt programate discuții în format trilateral, menite să pună capăt războiului din Ucraina, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit lui Peskov, participarea unui trimis special al Uniunii Europene la discuții „va depinde de poziția pe care o va adopta Bruxelles-ul”.

El a mai afirmat că „o soluționare cuprinzătoare a conflictului este imposibilă fără a se discuta problemele de securitate atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei”. Nu a oferit alte detalii cu privire la întâlnirea planificată.

Marți, 20 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Oslo cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. La discuții au participat, de asemenea, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store și președintele finlandez Alexander Stubb.

A doua zi, Witkoff s-a deplasat la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. La întâlnire a participat și trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Trimisul special al SUA a declarat că i-a înmânat liderului rus documente în care erau prezentate abordările propuse pentru încheierea războiului. După discuții, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a afirmat că procesul se îndrepta, se pare, spre încheierea războiului.

Axios a relatat, citând surse, că, în urma întâlnirilor de la Oslo și Sankt Petersburg, Ucraina și Rusia au convenit să reia discuțiile trilaterale la care participă și Statele Unite.

Cu toate acestea, potrivit unei surse RBC-Ukraine, Kievul consideră că este puțin probabil ca din aceste contacte să rezulte un acord privind un armistițiu energetic. În schimb, partea ucraineană consideră că reluarea negocierilor la nivel de delegații și un eventual acord privind măsurile de dezescaladare ar reprezenta succese potențiale.

Sursa a menționat, de asemenea, că, în perspectiva alegerilor pentru Congresul SUA din 3 noiembrie, principalul rezultat politic ar putea fi reluarea procesului de negociere. Cu toate acestea, se așteaptă ca rezultatele pozitive în domeniul umanitar să apară mai devreme.

Ucraina este, de asemenea, interesată ca partenerii europeni să participe la următoarea reuniune alături de reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.

Presa occidentală a relatat, de asemenea, că președintele SUA, Donald Trump, ar dori ca Zelenski și Putin să semneze un acord de pace în cadrul summitului G20 programat pentru luna decembrie în Florida. Conform relatărilor din presă, Kievul s-ar putea confrunta cu o presiune semnificativă în timpul negocierilor.

Totodată, un plan al SUA pentru încheierea războiului prevede, printre altele, un program de investiții și aderarea la UE în schimbul renunțării la planurile de adeziune la NATO, scrie The Economist. Pentru Rusia, acesta prevede relaxarea sancțiunilor, precum și restabilirea parțială a relațiilor economice și politice cu Occidentul.

Citește și:

Vladimir Putin susține că Rusia nu vrea război cu Europa și acuză UE de „schizofrenie politică”

Rusia trimite motorină în SUA, după înțelegerea Trump–Putin. Un petrolier cu 40.000 de tone se îndreaptă spre New York

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
loto numere
2
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
3
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
Tom Skerritt profimedia-0473033326
5
A murit Tom Skerritt, actor cunoscut din filme precum „MASH”, „Top Gun”, „Alien” şi...
Vladimir Putin a apărut în fața rușilor și a abordat un singur subiect
Digi Sport
Vladimir Putin a apărut în fața rușilor și a abordat un singur subiect
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege cu relaxarea sancțiunilor (The Economist)
Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin
Kasparov avertizează împotriva încheierii de acorduri cu Rusia: „Mașina de război a lui Putin va ucide și mai mulți oameni în Ucraina”
Donald Trump.
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA fără a face vreun compromis. „Victoria a fost deja obținută”
soldați pe front în ucraina
Operațiunea Vivaldi: cum au reușit trupele ucrainene să avanseze pe un front dominat de drone și mine și să recucerească 16 localități
Recomandările redacţiei
luca niculescu marian neacsu guvern despescu radu marinescu
Măsuri după atacurile din școlile de la Bistrița și Pitești...
calin georgescu inquam george calin
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea...
2026-10-20-1871
Luca Niculescu, despre nava lovită de drone în Marea Neagră: „Este...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD se opune majorării impozitelor pe locuințe din 2027: „Nu-i vom...
Ultimele știri
Netanyahu anunţă o operaţiune de amploare în Cisiordania după un atac la Hebron: „Vom intra din casă în casă”
O nouă dronă a căzut în Republica Moldova, la doar 100 de metri de o casă
Un bărbat a fost trimis în judecată după ce a furat din conturile Universităţii Spiru Haret peste 900.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă lacrimile și dezamăgirile din 24 octombrie 2026. Astrele le pregătesc un nou început
Cancan
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Fanatik.ro
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Cine e alesul lui Bogdan Voina. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv
Adevărul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
Pro FM
Schimbare radicală de look pentru Billie Eilish. Noua coafură cu care a strâns peste 7 milioane de inimioare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Ilie Bolojan recunoaște eșecul abordării conciliante: de ce nu au funcționat reformele în coaliție
Newsweek
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Motivul pentru care pisicile nu suportă ușile închise. Explicația pe care puțini proprietari o știu
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...