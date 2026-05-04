Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agenţiile internaţionale de presă.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026”, a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, potrivit EFE.

Totodată, Rusia a ameninţat că va lansa un „atac masiv cu rachete” asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistiţiul din 8 şi 9 mai.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale criminale ce vizează perturbarea sărbătoririi celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război patriotic, forţele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului”, a mai declarat Ministerul rus al Apărării în acelaşi comunicat de pe MAX.

Zelenski ar fi dorit un armistițiu mai lung

„Vom clarifica despre ce este vorba exact - câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult”, a spus Zelenski în urmă cu câteva zile.

„Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, o securitate fiabilă și garantată pentru oameni și o pace durabilă.”

Zelenski a declarat că a instruit negociatorii ucraineni să contacteze partea americană pentru a clarifica propunerile Moscovei.

Remarcile președintelui ucrainean subliniază eforturile continue ale Kievului pentru o încetare mai amplă și mai durabilă a ostilităților, după ce Rusia a respins în repetate rânduri apelurile pentru un armistițiu complet și necondiționat, propunând în schimb armistiții pe termen scurt și limitate.

Editor : Liviu Cojan