Live TV

Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Zelenski ar fi dorit un armistițiu mai lung

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agenţiile internaţionale de presă.

În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026, a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, potrivit EFE.

Totodată, Rusia a ameninţat că va lansa un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistiţiul din 8 şi 9 mai.

Dacă regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale criminale ce vizează perturbarea sărbătoririi celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război patriotic, forţele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului, a mai declarat Ministerul rus al Apărării în acelaşi comunicat de pe MAX.

Zelenski ar fi dorit un armistițiu mai lung

„Vom clarifica despre ce este vorba exact - câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult”, a spus Zelenski în urmă cu câteva zile.

„Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, o securitate fiabilă și garantată pentru oameni și o pace durabilă.”

Zelenski a declarat că a instruit negociatorii ucraineni să contacteze partea americană pentru a clarifica propunerile Moscovei.

Remarcile președintelui ucrainean subliniază eforturile continue ale Kievului pentru o încetare mai amplă și mai durabilă a ostilităților, după ce Rusia a respins în repetate rânduri apelurile pentru un armistițiu complet și necondiționat, propunând în schimb armistiții pe termen scurt și limitate.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Digi Sport
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Volodimir Zelenski
Zelenski revine la relații mai bune cu un lider european cu care a avut neînțelegeri mari. „Am convenit o reuniune comună”
chaiko
Putin numește șef al Forțelor Aerospațiale un general implicat în masacrul de la Bucea, sancționat de UE
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney.
După o întâlnire cu Zelenski, premierul canadian anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina
steagurile ucrainei si ue
Comisarul pentru extindere, Marta Kos, spune că „e imposibil” ca Ucraina să adere la UE în 2027 și propune o alternativă
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR pentru...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
Donald Trump
Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului”...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri
Alexandru Nazare, după prăbușirea leului: „Turbulenţele politice pot afecta două ţinte importante ale României”
Doi tineri din București au fost reţinuţi după ce s-au filmat în timp ce dansau pe morminte din Cimitirul Bellu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două...
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic...
Adevărul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar...
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
ANAF ia la puricat veniturile extrasalariale: ce documente trebuie să păstreze proprietarii și investitorii
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...