Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind cel puțin alți 12 în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporijia, unde o bombă ghidată rusă a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani, au declarat autoritățile regionale, citate de Kyiv Independent.

Echipele de salvare au scos în viață, după câteva ore, un bărbat de 22 de ani din dărâmături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani.

În regiunea Sumî, Rusia a lansat cel puțin șapte bombe aeriene ghidate, rănind cinci civili. Atacurile au provocat pagube la locuințe, infrastructura civilă și vehicule.

În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin.

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Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că apărarea antiaeriană a interceptat 15 drone rusești deasupra regiunii Dnipropetrovsk în cursul nopții. Autoritățile încă verificau dacă atacul a provocat victime în capitala regională.

Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană, necesare pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu.

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Atacurile din timpul nopții au urmat unui alt atac mortal al Rusiei asupra orașului Cernihiv, din nordul țării, care a avut loc sâmbătă. Printre răniți se aflau trei copii, iar o fetiță de 9 ani a fost ucisă.

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Editor : C.A.