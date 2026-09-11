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Rusia a confiscat de la privați aproape o mie de miliarde de ruble doar în jumătate de an. Motivele invocate

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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În perioada ianuarie–august 2026, autoritățile ruse au confiscat în favoarea statului active private în valoare de 980 de miliarde de ruble(n.red. aproximativ 10.201.840.000 de euro), conform constatărilor biroului de avocatură NSP („Nectorov, Saveliev și parteneri”) în urma analizei practicii judiciare.

Parchetul a început să inițieze mai frecvent acțiuni în justiție pe motive de corupție. Astfel, în primele opt luni ale anului, instanțele au examinat 54 de astfel de cereri. Spre comparație: pe tot parcursul anului 2025 au fost 45, iar în 2024 — 13. Valoarea activelor confiscate în urma acțiunilor anticorupție s-a ridicat la aproximativ 745 miliarde de ruble, față de aproape 1,2 trilioane de ruble pe tot parcursul anului trecut și 155 miliarde de ruble în 2024. La NSP se subliniază că numărul real al acestor cazuri ar putea fi mai mare, din cauza posibilităților limitate de urmărire a acestora.

În plus, parchetul a început să depună mai des acțiuni secundare — privind confiscarea de active suplimentare sau a bunurilor persoanelor legate de pârâți în cadrul cererilor inițiale.

Cu toate acestea, volumul total al confiscărilor din acest an s-a dovedit a fi mai mic decât cel de anul trecut. În perioada ianuarie–august 2025, valoarea activelor naționalizate a fost estimată la aproximativ 2 trilioane de ruble, iar la sfârșitul întregului an — la 3,1 trilioane de ruble. Roman Makarov, partener al NSP, a explicat această scădere prin faptul că multe companii mari au trecut sub controlul statului în anii precedenți. Potrivit acestuia, din această cauză, verificările anticorupție vizează acum din ce în ce mai des bunurile foștilor funcționari publici „de orice nivel de bunăstare” și ale persoanelor afiliate acestora.

Printre cazurile importante din 2026 se numără naționalizarea companiei „Rusagro” a miliardarului Vadim Moshkovich, holdingul de rulmenți KIMP al fostului vicepreședinte al Rosstandart, Alexei Kuleshov, precum și „Transbunker” al oamenilor de afaceri Iosif Sandler și Serghei Pugachev — acesta fiind cel mai mare furnizor de combustibil pentru nave din porturile rusești.

Autoritățile ruse au declanșat un val de naționalizări după începerea războiului din Ucraina. În total, în ultimii ani, peste 800 de companii au fost transferate în proprietatea statului, a declarat șeful Agenției Federale pentru Administrarea Bunurilor Statului, Vadim Iakovenco. Conform datelor actuale, valoarea activelor confiscate a depășit 7,6 trilioane de ruble.

Principalii beneficiari ai redistribuirii proprietății au fost „Gazprom”, „Rosatom”, „Rostec”, „Transneft”, VTB, Rosselkhozbank, precum și grupurile de afaceri legate de prietenii președintelui: Kovalchuk, Rotenberg și Patrushev.

Editor : A.R.

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