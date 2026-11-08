Rusia a confiscat sute de hoteluri și stațiuni ucrainene. Un proprietar a dat Kremlinul în judecată

Rusia a confiscat sau a identificat pentru confiscare sute de hoteluri și stațiuni de pe litoralul Mării Azov, după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Printre proprietățile preluate se numără și hotelul „Admiral”, construit de la zero de omul de afaceri ucrainean Denys Katyukha. După ce a pierdut afacerea în care investise ani de muncă, acesta a dat în judecată statul rus și a obținut o hotărâre prin care i se acordă despăgubiri de 5,1 milioane de dolari. Știe însă că este puțin probabil să primească vreodată banii, arată Reuters într-un reportaj.

Într-o sală de judecată aproape goală din vestul Ucrainei, un grefier a chemat inculpatul. A urmat tăcerea. Nimeni nu a ieșit în față pentru a răspunde acuzațiilor. Nimeni nu și-a prezentat apărarea. De fapt, nu exista niciun semn al prezenței inculpatului: Rusia.

Reclamantul, Denys Katyukha, se afla de 11 luni într-o luptă juridică pentru a demonstra că Rusia îi confiscase munca de o viață. El a susținut că Moscova i-a luat hotelul de pe litoralul Mării Azov și apartamentul din orașul Melitopol, situat în apropiere, ambele aflate în sud-estul Ucrainei, în teritoriile ocupate de forțele ruse.

Lupta bărbatului urma să se desfășoare în fața unei instanțe civile ucrainene, a cărei jurisdicție Rusia nu o recunoaște. Procesul s-a încheiat cu o hotărâre prin care statul rus a fost obligat să îi plătească despăgubiri de 5,1 milioane de dolari, bani pe care, cel mai probabil, Katyukha nu îi va primi niciodată. Cu toate acestea, omul de afaceri a fost hotărât să caute dreptate, indiferent cât de iluzorie ar fi putut părea aceasta.

„Deocamdată, eu sunt victima - un Don Quijote care se luptă cu morile de vânt”, a spus Katyukha.

Hotelul „Admiral” se numără printre sutele de hoteluri și stațiuni pe care Rusia le-a confiscat sau le-a identificat pentru confiscare de-a lungul litoralului Mării Azov, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Concluzia aparține unei analize realizate de Reuters pe baza registrelor funciare din Rusia și Ucraina. Investigația oferă cea mai amplă imagine de până acum asupra preluărilor de proprietăți efectuate de Moscova în această regiune de coastă.

Autoritățile ruse au identificat peste 7.000 de proprietăți comerciale și rezidențiale din regiunea ocupată Zaporijia, unde se află și hotelul „Admiral”, drept bunuri „fără proprietar”, potrivit anunțurilor publicate de administrația instalată de Moscova. Printre acestea se numără 521 de hoteluri și stațiuni, a constatat Reuters.

Cel puțin 77 dintre aceste unități turistice se află în prezent sub controlul unor companii rusești, dintre care 20 sunt entități de stat, potrivit datelor din registrele turistice și corporative. Reuters nu a putut stabili ce s-a întâmplat cu toate întreprinderile vizate de aceste preluări.

Transformarea comercială a litoralului Mării Azov reflectă una dintre prioritățile declarate ale președintelui rus Vladimir Putin: integrarea teritoriilor ucrainene ocupate în Rusia. Kremlinul invocă revendicări istorice asupra Ucrainei, respinse de Kiev, și urmărește să absoarbă regiunile ocupate în ceea ce numește „patria-mamă rusă”.

Confiscarea proprietăților îi permite Rusiei să își consolideze controlul asupra acestor teritorii și să obțină venituri care pot susține efortul de război, a declarat Karolina Hird, cercetătoare în domeniul securității naționale la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a afirmat că Rusia a introdus noi legi restrictive privind proprietatea în teritoriile ocupate, pentru a crea „un paravan juridic” care să justifice ceea ce Kievul numește furt sponsorizat de stat. Potrivit ministerului, legislația îi privează pe ucraineni de drepturile de proprietate dacă nu acceptă să devină cetățeni ruși.

Întrebat despre confiscări, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Tuturor celor care au dorit acest lucru li s-a oferit posibilitatea de a-și reînregistra proprietățile sub jurisdicția rusă. Proprietățile care nu au fost reînregistrate au devenit fără proprietar”.

Autoritățile de ocupație din Zaporijia, susținute de Rusia, nu au răspuns întrebărilor Reuters.

În septembrie 2022, Katyukha, care fugise din Ucraina în Germania, a aflat de la tatăl său că mai mulți bărbați înarmați și neidentificați intraseră în hotelul său și îl declaraseră „fără proprietar”. Pentru a-și revendica bunul, omul de afaceri trebuia să facă dovada dreptului de proprietate în termen de trei zile.

Tatăl său, care rămăsese în țară după invazie, a depus documentele solicitate, a povestit Katyukha. Reuters nu a putut verifica în mod independent toate detaliile relatării sale.

Exista însă o problemă: autoritățile de ocupație nu recunoșteau pașapoartele ucrainene și nici actele de proprietate emise de statul ucrainean. Katyukha a spus că autoritățile i-au transmis tatălui său: „Acestea sunt documente dintr-o țară inexistentă”.

Aerul sărat și marea caldă

Hotelul „Admiral” a început să prindă contur pe un teren de aproximativ 1,5 hectare, acoperit inițial de tufăriș, în localitatea Kîrîlivka.

Deși Katyukha locuia în orașul învecinat Melitopol, cele mai frumoase amintiri ale sale erau legate de satul de pe malul mării. În copilărie, suferea de probleme respiratorii, agravate de mediul industrial din interiorul Ucrainei. Își petrecea verile alături de bunicul său în Kîrîlivka.

Aerul era curat și sărat. Marea era caldă și albastră, iar plajele erau pline de familii. Katyukha a hotărât să își construiască propriul hotel și a petrecut ani întregi căutând locul potrivit. În cele din urmă, în august 2014, a pus piatra de temelie a primelor bungalouri.

Proiectul modest s-a transformat treptat într-un complex turistic întins, cu 100 de camere, trei baruri, un restaurant, un magazin, o piscină și o zonă de joacă acvatică pentru copii. Odată cu venirea iernii, Katyukha instala chiar și un brad de Crăciun pe plaja acoperită de zăpadă.

În 2021, Kyrylivka a primit două milioane de turiști, potrivit autorităților ucrainene. Acela a fost ultimul sezon turistic înainte ca forțele ruse să ocupe cea mai mare parte a regiunii Zaporijia.

În același an, autoritățile locale i-au acordat hotelului „Admiral” premiul „Ospitalitatea anului”. Unitatea păstrează și în prezent un rating de 4,7 stele pe Google.

Noi conducători la hotelul „Admiral”

Pe 28 septembrie 2022, la nouă zile după ce bărbați înarmați preluaseră controlul asupra hotelului „Admiral”, o comisie aflată sub controlul Rusiei a desemnat noi administratori pentru unitate. Decizia a vizat și peste 100 de alte întreprinderi, printre care centre medicale, ferme, oficii poștale și o fabrică de conserve, potrivit procesului-verbal al ședinței comisiei.

Documentele arată că această comisie din Zaporijia s-a întrunit în mod regulat pentru a numi noi proprietari sau administratori pentru zeci de proprietăți la fiecare ședință.

Potrivit registrelor corporative, noul proprietar al hotelului „Admiral” a fost desemnat „Resorts of Zaporizhzhia Region”, o entitate de stat rusă. În 2023, aceasta a raportat o cifră de afaceri netă de 65,7 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 800.000 de dolari. Pentru anii următori nu au mai fost publicate date financiare, din motive pe care Reuters nu le-a putut stabili.

Entitatea, redenumită în aprilie „Agenția de Dezvoltare a Investițiilor din Regiunea Zaporijia”, nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters.

În timp ce Katyukha încerca să își reconstruiască viața în Germania și preda de la distanță cursuri de ospitalitate pentru o universitate ucraineană, hotelul „Admiral” se pregătea pentru un nou sezon turistic.

În 2023, imaginile din satelit arătau deja vehicule în parcările unor hoteluri din Kîrîlivka, precum și umbrele de soare amplasate lângă piscine și pe anumite porțiuni ale plajei.

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Imaginile publicate de influenceri ruși pe rețelele sociale i-au oferit lui Katyukha o perspectivă asupra hotelului pe care îl construise. Într-un videoclip din 2025, o femeie îmbrăcată într-un costum de baie roz cu dungi se plimba prin complexul „Admiral”. Camera surprindea camera de hotel în care stătuse familia sa, cabanele de pe plajă și grădinile înflorite.

Cu toate acestea, un plan de dezvoltare turistică publicat în martie de autoritățile de ocupație din Zaporijia arăta că doar 150.000 de persoane au vizitat regiunea Mării Azov în 2025. Cifra reprezintă aproximativ 5% din numărul de turiști pe care Ucraina îl raportase pentru Kîrîlivka și Berdiansk în 2021.

Potrivit aceluiași plan, dezvoltarea sectorului turistic a fost afectată de degradarea hotelurilor, de lipsa infrastructurii și a utilităților, precum și de conflictul militar în desfășurare.

Katyukha spune că nu este atât de deranjat de faptul că alți turiști au ajuns acum în hotelul său. Cel puțin cineva se bucură de ceea ce el a muncit ani întregi să construiască, a explicat omul de afaceri.

Ceea ce l-a șocat însă a fost site-ul relansat al hotelului „Admiral”. Acesta era aproape identic cu cel pe care îl realizase el înainte de invazie. Singura schimbare majoră era limba: din ucraineană, site-ul fusese tradus în rusă.

Numărând deschizătoarele de conserve și candelabrele

Furios, dar și hotărât să își recupereze pierderile, Katyukha a început, la jumătatea anului 2023, să calculeze valoarea bunurilor confiscate. Rezultatul muncii sale s-a întins pe 3.000 de pagini.

A evaluat fiecare obiect din camerele hotelului „Admiral”, de la cuptorul cu microunde, care costase 40 de dolari, și candelabrele de 41 de dolari, până la noptierele din stejar, în valoare de 31 de dolari fiecare, și chiar deschizătoarele de conserve, care costaseră câte 20 de cenți.

A inclus, de asemenea, materialele și utilajele folosite la construcția hotelului, adunând chitanțe și extrase bancare într-un tabel uriaș, cu ajutorul avocatului său.

Procesul a durat aproape un an. Niciun reprezentant al Rusiei nu s-a prezentat în instanță. Unele ședințe au fost amânate din cauza bombardamentelor sau a sirenelor de raid aerian.

Pe 30 aprilie, judecătorul Mykhailo Smokovych i-a acordat lui Katyukha despăgubiri de 5,1 milioane de dolari, stabilind că acțiunile Rusiei au reprezentat o „expropriere de facto”.

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Omul de afaceri a depus și o cerere la Registrul de daune pentru Ucraina, organism susținut de Uniunea Europeană și cu sediul la Haga, care colectează dovezi privind pierderile, pagubele și vătămările provocate de Rusia în cadrul războiului împotriva Ucrainei.

Katyukha se alătură astfel celor peste 195.000 de persoane care au solicitat despăgubiri prin intermediul registrului. Reprezentanții acestuia estimează că vor primi între șase și opt milioane de cereri. Deocamdată, nu a fost stabilit un mecanism de finanțare care să permită plata despăgubirilor.

Katyukha știe că este puțin probabil ca Rusia să îi plătească vreun ban cât timp va trăi. Speră însă că, într-o zi, nepoții săi vor putea beneficia de pe urma luptei pe care a dus-o pentru a obține dreptate.

Editor : C.A.