Rusia a declarat o trupă punk „extremistă și teroristă”. Motivele din spatele deciziei Moscovei

Trupa punk Pussy Riot, deja interzisă în Rusia ca formațiune „extremistă”, a fost inclusă pe lista Rosfinmonitoring a organizațiilor și persoanelor fizice implicate în „activități extremiste” sau „terorism”. Registrul a fost actualizat vineri, 15 mai.

În decembrie anul trecut, Tribunalul Tverskoy din Moscova a admis, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, cererea Procuraturii Generale de a recunoaște Pussy Riot drept „extremistă” și de a-i interzice activitatea în Federația Rusă. După cum a relatat „RIA Novosti”, procurorul a declarat atunci că motivul au fost acțiunile care „reprezintă o amenințare la adresa securității statului”.

Trupa punk activa în Rusia din 2011, organizând spectacole neautorizate în locuri publice. Cel mai zgomotos scandal a avut loc în 2012, când, după „slujba punk” din catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, participantele au fost date în urmărire, apoi reținute și arestate. În augustul aceluiași an, ele au fost găsite vinovate de „huliganism motivat de ură religioasă” și condamnate la doi ani de colonie cu regim general.

Ulterior, Pussy Riot a organizat în repetate rânduri acțiuni politice, inclusiv împotriva invaziei Rusiei în Ucraina. Una dintre cele mai recente a avut loc la începutul lunii mai, în ajunul deschiderii pavilionului rus la Bienala de la Veneția — împreună cu grupul ucrainean Femen.

Majoritatea membrelor trăiesc acum în străinătate. În septembrie anul trecut, cinci membre au fost condamnate în contumacie la pedepse cuprinse între 8 și 13 ani de colonie pentru răspândirea de „știri false” despre armata rusă.

