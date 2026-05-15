Live TV

Rusia a declarat o trupă punk „extremistă și teroristă”. Motivele din spatele deciziei Moscovei

Data publicării:
Pussy Riot Protests At The 2026 Art Biennale
Sursa foto: Profimedia

Trupa punk Pussy Riot, deja interzisă în Rusia ca formațiune „extremistă”, a fost inclusă pe lista Rosfinmonitoring a organizațiilor și persoanelor fizice implicate în „activități extremiste” sau „terorism”. Registrul a fost actualizat vineri, 15 mai.

În decembrie anul trecut, Tribunalul Tverskoy din Moscova a admis, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, cererea Procuraturii Generale de a recunoaște Pussy Riot drept „extremistă” și de a-i interzice activitatea în Federația Rusă. După cum a relatat „RIA Novosti”, procurorul a declarat atunci că motivul au fost acțiunile care „reprezintă o amenințare la adresa securității statului”.

Trupa punk activa în Rusia din 2011, organizând spectacole neautorizate în locuri publice. Cel mai zgomotos scandal a avut loc în 2012, când, după „slujba punk” din catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, participantele au fost date în urmărire, apoi reținute și arestate. În augustul aceluiași an, ele au fost găsite vinovate de „huliganism motivat de ură religioasă” și condamnate la doi ani de colonie cu regim general.

Ulterior, Pussy Riot a organizat în repetate rânduri acțiuni politice, inclusiv împotriva invaziei Rusiei în Ucraina. Una dintre cele mai recente a avut loc la începutul lunii mai, în ajunul deschiderii pavilionului rus la Bienala de la Veneția — împreună cu grupul ucrainean Femen.

Majoritatea membrelor trăiesc acum în străinătate. În septembrie anul trecut, cinci membre au fost condamnate în contumacie la pedepse cuprinse între 8 și 13 ani de colonie pentru răspândirea de „știri false” despre armata rusă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
buletin de vot urna inquam octav ganea
2
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
xi jinping
4
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
5
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset
Parlamentul israelian a aprobat aplicarea pedepsei cu moartea pentru participanții la atacul Hamas din 7 octombrie 2023
Benjamin Netanyahu
Netanyahu recunoaște că îi revine o parte din responsabilitate pentru evenimentele din 7 octombrie 2023 din Israel
xxxx
Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul administrației Trump într-o nouă strategie. „Trebuie să acționeze acum”
g-us-130708-osama-bin-laden-210p
CIA a marcat 15 ani de la operaţiunea în care Osama bin Laden a fost ucis
Recomandările redacţiei
2026-05-14-2622
„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în...
2026-05-14-2416
Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan au fost arestați...
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
Ultimele știri
„Danaida” realizată de Brâncuși e promovată de Nicole Kidman într-un nou videoclip. Sculptura, licitată pentru 100 de milioane dolari
Alternativă la strâmtoarea Ormuz: Emiratele Arabe Unite vor finaliza un nou oleoduct până în 2027
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat sectoare cheie ale campaniei prezidențiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Fanatik.ro
Călin Georgescu, demascat de Curtea de Conturi. Mii de euro încasate nelegal prin vechime inventată și...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Adi Mutu, verdict fără dubii: Jose Mourinho e gata să arunce în aer vestiarul lui Real Madrid! „E bombă...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...