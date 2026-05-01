Dependența Rusiei de importurile de tehnologii supuse sancțiunilor prin intermediul Chinei a ajuns la 90%, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu statisticile.

Conform datelor acestora, în ciuda programelor anunțate de substituire a importurilor, nivelul de dependență a crescut chiar față de anul trecut (80%). Cauza a fost înăsprirea sancțiunilor UE, care a blocat canalele de aprovizionare rămase din Occident.

În UE se cunoaște foarte bine rolul Chinei, care furnizează Kremlinului tehnologii cu dublă utilizare și chiar informații de recunoaștere prin satelit pentru război, dar se teme să impună sancțiuni împotriva acesteia din cauza posibilelor măsuri de retorsiune, au declarat sursele agenției.

În ciuda declarațiilor lui Vladimir Putin privind evoluția către suveranitatea tehnologică, ruptura cu Occidentul a dus la transformarea Rusiei într-un „vasal al Chinei”, remarcă Elina Rybakova, economist la Institutul de Economie Internațională Peterson din Washington.

Importanța RPC pentru comerțul rus este în prezent atât de disproporționat de mare, încât Beijingul exercită o influență enormă asupra Moscovei, a declarat Rybakova într-un interviu acordat Deutsche Welle: „China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, în timp ce Federația Rusă reprezintă doar o mică parte din exporturile chineze”.

Conform datelor Institutului Gaidar, anul trecut China a achiziționat 27% din totalul mărfurilor pe care Rusia le-a exportat pe piețele externe și a asigurat 36% din importurile în Federația Rusă. Cu toate acestea, ponderea pieței ruse în exporturile chineze a scăzut de la 3,2% la 2,7% — nivelul Mexicului, care este de peste 5 ori mai mic decât cel al SUA.

Din cauza sancțiunilor occidentale, Moscova depinde din ce în ce mai mult de Beijing în ceea ce privește livrările de bunuri de înaltă tehnologie și de produse ale industriei prelucrătoare, explică expertul centrului Bruegel, Zsolt Darvás: „Rusia este o țară mare, dar nu are capacitatea de a se autoaproviziona. Prin urmare, este nevoită să obțină aceste bunuri de altundeva. Și acest furnizor devine din ce în ce mai des China”.

Rybakova subliniază faptul că China nu numai că își vinde produsele Rusiei, ci și contribuie la facilitarea achiziționării de bunuri occidentale. Este vorba, în primul rând, de produse cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare.

Volumul comerțului reciproc ruso-chinez în 2025 a scăzut pentru prima dată de la începutul războiului — cu 6,5%, până la 1,63 trilioane de yuani (234 miliarde de dolari). Au înregistrat scăderi atât livrările de produse chinezești către Rusia (cu 3,4% pe an), cât și exporturile rusești către RPC (cu 9,9%). Scăderea comerțului ruso-chinez a provocat îngrijorare la Kremlin, au declarat în august surse apropiate guvernului pentru Reuters. Potrivit acestora, în timpul vizitei la Beijing, președintele Vladimir Putin intenționa să-l roage pe Xi Jinping să nu reducă volumul comerțului, de care depinde în mod critic economia rusă.

