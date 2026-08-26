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Rusia a doborât 426 de drone ucrainene în timpul nopţii

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drone rusesti
Foto: Profimedia
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Forţele ruse de apărare aeriană au distrus 426 de drone ucrainene în noaptea de miercuri, a raportat RIA Novosti, citând Ministerul Apărării de la Moscova. 

Interceptările au avut loc deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Kursk, Orel, Kaluga, Tula, Lipetsk, Voronej, Tambov, Riazan, Nijni Novgorod, Volgograd, Rostov, Moscova şi Krasnodar, precum şi deasupra Crimeii, se arată în raport, conform News.ro. 

Un atac cu dronă ucraineană a provocat un incendiu la centrul logistic Wildberries din Kotovsk, regiunea Tambov, rănind un angajat, se arată într-un raport anterior. 

Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervişov, a raportat ulterior că instalaţia Wildberries a fost lovită în timpul „unui atac masiv cu drone” împotriva regiunii. Incendiul de la faţa locului a acoperit o suprafaţă de peste 100.000 de metri pătraţi, a spus el.

Șeful CIA, John Ratcliffe, s-ar fi aflat, marți, la Moscova, conform presei americane. Scopul vizitei ar fi fost de a-l avertiza pe Vladimir Putin să nu atace Europa, notează Wall Street Journal. În același timp, potrivit informațiilor Axios, partea americană a informat Ucraina despre călătorie și i-a cerut să suspende atacurile până la plecarea sa.

Editor : A.C.

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