Rusia este pregătită să reia negocierile de pace pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, autoritățile ruse doresc să ia în considerare doar propunerile unei singure părți.



O astfel de declarație a fost făcută de președintele Comisiei pentru afaceri internaționale a Consiliului Federației din Federația Rusă, Grigori Karasin, relatează RBC-Ucraina, citând „Izvestia”.



Potrivit oficialului rus, în prezent Moscova este dispusă să discute tocmai noile propuneri ale SUA.



În plus, Karasin a asigurat că Moscova nu vede obstacole în calea organizării unei întâlniri cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele liderului american, Jared Kushner.



El afirmă, de asemenea, că Rusia este pregătită să reia negocierile de pace, dacă SUA vor fi interesate de rezultate concrete.



„Suntem întotdeauna pregătiți pentru întâlniri și negocieri. Așadar, acest lucru se aplică atât lui Kushner, cât și lui Witkoff. Nu văd niciun obstacol în calea organizării unei astfel de întâlniri, indiferent de ce a propus Zelenski și de ce nu a propus”, a adăugat Karasin cu bravadă.



Potrivit acestuia, indicatorul-cheie al eficacității noii runde de negocieri de pace îl vor constitui rezultatele concrete ale acesteia.

Ucraina se străduiește de mult timp să relanseze negocierile de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reamintește practic în fiecare zi Rusiei și lumii întregi că dorește să pună capăt cât mai repede războiului rus, însă acest lucru este imposibil fără decizia lui Vladimir Putin.



Astfel, pe 11 august, Kievul a transmis Washingtonului noi propuneri care vor contribui la aducerea șefului de la Kremlin la masa negocierilor.







Editor : Sebastian Eduard