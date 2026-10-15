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Rusia a găsit o breșă în legislația UE pentru a debloca miliarde de dolari. Mecanismul care ar putea ajuta oligarhii sancționați

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Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia a găsit o breșă în legislația UE pentru a debloca miliarde de dolari Raiffeisen ar putea folosi același mecanism în Austria „Transmite oligarhilor că există o cale sigură de a evita sancțiunile europene”

Rusia a exploatat o prevedere din legislația Uniunii Europene privind sancțiunile pentru a facilita deblocarea unor active în valoare de trei miliarde de dolari, administrate de instituția financiară Euroclear, potrivit unei investigații publicate de presa belgiană. Un mecanism similar ar putea fi folosit în Austria de Raiffeisen Bank, pentru recuperarea unor pierderi prin intermediul activelor înghețate ale unei companii cu legături cu oligarhul rus Oleg Deripaska, relatează The Kyiv Independent.

Rusia a găsit o breșă în legislația UE pentru a debloca miliarde de dolari

Publicația belgiană Apache a relatat, pe 15 octombrie, că Euroclear a compensat, în aprilie 2025, suma de trei miliarde de dolari din activele investitorilor ruși aflate în administrarea sa și înghețate în urma sancțiunilor occidentale.

Ca reacție la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană persoanelor și entităților care sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei, liderul rus Vladimir Putin a dispus confiscarea unor active europene, utilizate în anumite cazuri pentru despăgubirea persoanelor ale căror fonduri au fost blocate în Europa.

Potrivit Apache, în 2024, Depozitarul Național de Decontare al Rusiei (NSD), instituția rusă echivalentă cu Euroclear, a despăgubit mai mulți investitori ruși din Europa prin confiscarea a trei miliarde de dolari din conturile bancare deținute în Rusia de cetățeni europeni, în urma unui ordin emis de Putin.

Printre beneficiarii acestor despăgubiri s-au numărat, potrivit publicației belgiene, politicianul Efim Malkin, apropiat de Putin, precum și MTS Bank, PJSC Rosbank și Leader Asset Management CJSC.

Euroclear a explicat pentru Apache că autoritățile belgiene au autorizat instituția să „debiteze o sumă echivalentă din conturile rusești supuse sancțiunilor, pentru a despăgubi clienții ale căror fonduri au fost preluate în Rusia”, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 269/2014.

Acest regulament reprezintă unul dintre temeiurile juridice ale sancțiunilor europene împotriva persoanelor și entităților care sprijină războiul Rusiei în Ucraina. Cu toate acestea, articolul 5 permite statelor membre să autorizeze deblocarea unor active în anumite circumstanțe.

Raiffeisen ar putea folosi același mecanism în Austria

Pe 22 septembrie, Raiffeisen Bank a câștigat un proces la Viena, obținând o hotărâre judecătorească ce ar putea permite aplicarea unui mecanism similar. Potrivit The Kyiv Independent, această posibilitate ar avantaja banca austriacă, după ce instituția a continuat să desfășoare activități în Rusia timp de mai mulți ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

În ianuarie 2026, Rusia a expropriat active ale Raiffeisen în valoare de 2,1 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), pe care le-a atribuit ulterior companiei rusești de investiții Rasperia, care are legături cu oligarhul rus Oleg Deripaska, vizat de sancțiuni occidentale.

În urma hotărârii instanței austriece, Rasperia dispune de patru săptămâni pentru a formula apel. După expirarea acestui termen, dacă hotărârea devine definitivă și executorie, Raiffeisen ar putea solicita autorităților austriece să îi permită recuperarea pierderilor din activele Rasperia înghețate în Uniunea Europeană.

Purtătorul de cuvânt al Raiffeisen, Christof Danz, a declarat anterior pentru The Kyiv Independent că prioritățile instituției sunt sprijinirea Ucrainei și retragerea de pe piața rusă.

„Prioritățile noastre sunt sprijinirea Ucrainei și retragerea din Rusia. Soluționarea rapidă a litigiului juridic actual facilitează atingerea ambelor obiective”, a afirmat reprezentantul băncii.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat pentru publicația ucraineană că Raiffeisen ar putea solicita deblocarea activelor după finalizarea procedurilor judiciare.

„Odată ce hotărârea instanței din Viena devine definitivă și executorie, Raiffeisen poate solicita autorității naționale competente autorizarea deblocării activelor înghețate”, a precizat acesta.

Reprezentantul Comisiei Europene a explicat că o asemenea procedură este posibilă în baza aceluiași articol 5 din legislația europeană, invocat și în cazul Euroclear din Belgia.

„Transmite oligarhilor că există o cale sigură de a evita sancțiunile europene”

Posibilitatea ca Raiffeisen să recupereze pierderile prin deblocarea unor active asociate unei companii cu legături cu Oleg Deripaska a atras criticile organizațiilor societății civile.

Max Hammer, activist pentru drepturile omului în cadrul organizației BankTrack, a avertizat că o asemenea decizie ar putea crea un precedent pentru alți oligarhi ruși care încearcă să evite efectele sancțiunilor occidentale.

Potrivit acestuia, demersul Raiffeisen „va legitima aproape sigur încercările lui Deripaska de a-și schimba activele din Austria cu cele din Rusia, transmițând oligarhilor de pretutindeni semnalul că există o cale sigură de a evita sancțiunile europene”.

BankTrack a solicitat Comisiei Europene și autorităților austriece să intervină și să investigheze noi acuzații potrivit cărora operațiunile Raiffeisen din Rusia ar fi ajutat entități sancționate să eludeze restricțiile occidentale.

Organizația consideră că, în cazul deschiderii unei asemenea investigații, Austria nu ar trebui să autorizeze deblocarea acțiunilor supuse sancțiunilor atât timp cât verificările sunt în desfășurare.

Reprezentantul Comisiei Europene a declarat pentru The Kyiv Independent că instituția cunoaște acuzațiile formulate împotriva Raiffeisen, subliniind însă că banca le respinge.

„Suntem în contact cu autoritățile statelor membre care au competența de a investiga astfel de acuzații”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit publicației ucrainene, Raiffeisen ar urma să poată solicita autorităților austriece deblocarea activelor începând cu 20 octombrie.

Editor : Ș.A.

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