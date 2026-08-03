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Rusia a inclus în registrul „teroriștilor și extremiștilor” un adolescent de 14 ani. Este cel mai tânăr de până acum

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Soldați Rusia
Foto Profimedia
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Autoritățile ruse au inclus în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor” un adolescent de 14 ani din Sankt Petersburg, devenind cea mai tânără persoană înscrisă pe această listă. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că numărul minorilor vizați de astfel de măsuri a crescut puternic de la începutul invaziei ruse în Ucraina, anunță Meduza.

Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring) a inclus, pe 30 iulie, un adolescent de 14 ani din Sankt Petersburg în registrul oficial al „teroriștilor și extremiștilor”. Potrivit unui canal de Telegram care monitorizează actualizările listei, este vorba despre Viktor Kalinin, care împlinise 14 ani cu doar trei luni înainte, devenind astfel cea mai tânără persoană înscrisă în registru.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, Kalinin pare să fie același adolescent care a fost reținut la începutul lunii iulie, fiind acuzat că a incendiat un dulap de relee feroviare.

Organizația rusă pentru drepturile omului Department One susține că includerea minorului în registrul Rosfinmonitoring reflectă o tendință îngrijorătoare. Potrivit acesteia, minorii reprezintă categoria cu cea mai rapidă creștere în rândul persoanelor înscrise pe lista „teroriștilor și extremiștilor”.

Conform organizației, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, ponderea adolescenților printre noile persoane înscrise în registru a crescut de peste opt ori. În prezent, una din 12 persoane adăugate pe listă este minoră, iar autoritățile au ajuns să aplice această practică inclusiv în cazul persoanelor care au atins vârsta minimă a răspunderii penale, respectiv 14 ani.

Datele prezentate de Department One arată că, până la începutul verii anului 2026, registrul Rosfinmonitoring cuprindea peste 21.000 de persoane. Dintre acestea, 20 aveau vârsta de 14 ani.

Organizația mai precizează că autoritățile ruse au început să includă adolescenți de 14 ani în acest registru cel târziu din 2024, fenomenul amplificându-se în contextul măsurilor de securitate adoptate după declanșarea războiului din Ucraina.

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Editor : C.A.

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