Rusia a inclus „mişcarea satanistă internaţională” pe lista cu terorişti. Cum definește Kremlinul această organizație, care nu există

Autorităţile ruse au înscris vineri „mişcarea satanistă internaţională” pe lista lor cu „terorişti şi extremişti”, deschizând astfel calea către potenţiale pedepse grele cu închisoarea pentru indivizii recunoscuţi de justiţie ca având astfel de legături, transmite AFP.

Moscova luase o măsură similară la finalul lui 2023 faţă de „mişcarea internaţională LGBT”, o formulare vagă care a condus la temeri legate de o reprimare în creştere a acestei comunităţi în Rusia.

„Mişcarea satanistă internaţională” figurează de acum pe această listă oficială disponibilă pe website-ul serviciului rus pentru supravegherea tranzacţiilor financiare.

Această măsură urmează unei decizii a Curţii Supreme, care în luna iulie interzisese „mişcarea satanistă internaţională”, chiar dacă nu există oficial nicio organizaţie cu acest nume.

„S-a stabilit că această mişcare este fondată pe o ideologie extremistă, pe ura şi pe ostilitatea faţă de confesiuni religioase tradiţionale”, a explicat această instanţă, potrivit Parchetului general rus, aflat la originea solicitării.

Potrivit acestui text, „adepţii mişcării practică ritualuri oculte şi crime ritualice, comit alte infracţiuni, în special faţă de minori”.

Preşedintele rus Vladimir Putin, care menţine relaţii strânse cu influenta Biserică Ortodoxă rusă, a acuzat de mai multe opri Occidentul de „decadenţă şi satanism”, în special ca urmare a toleranţei manifestate faţă de persoanele LGBT+.

Editor : Sebastian Eduard