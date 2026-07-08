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Rusia a interzis exporturile de motorină. Urmează importul de carburant, dar asta vine la pachet cu o altă problemă

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Benzinărie Moscova
Moscova, coadă la benzină. Foto: Profimedia
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Din articol
O nouă problemă

Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină şi începe în iulie importul de combustibil, ca parte a măsurilor de a rezolva problemele extinse în aprovizionarea cu benzină şi motorină, a anunţat vicepremierul rus Alexander Novak, la o reuniune guvernamentală televizată, transmite Reuters.

„Astăzi a fost introdusă o interdicţie a exporturilor de motorină şi aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieţei interne”, a declarat oficialul. Aceasta a admis că situaţia combustibilului rămâne complexă şi a recunoscut că „e clar că actuala situaţie la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice”.

Interdicţia, care include producătorii de combustibil, va fi în vigoare până în 31 iulie, a informat Guvernul.

Luna trecută, Alexander Novak, citat de agenţia rusă de presă Interfax, dădea asigurări că nu este necesar ca Rusia să interzică exporturile de motorină.

Părţi din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibili, după ce Kievul şi-a intensificat în ultimele luni campania de lovituri aeriene în Rusia şi în regiunile din Ucraina sub control rusesc, pe care le descrie drept represalii la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.

Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să îşi finanţeze efortul de război.

Rusia este al treilea mare producător global de ţiţei.

O nouă problemă

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat recent pentru Reuters că sunt luat în considerare subvenţii la combustibilul importat pentru a plafona preţurile carburanţilor, o problemă sensibilă pentru public şi un factor care stimulează creşterea inflaţiei.

Editor : Sebastian Eduard

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