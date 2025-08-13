În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor.

„Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea acestora”, au declarat reprezentanții serviciului.

Ministerul Digitalizării din Rusia a precizat că acest lucru va contribui la reducerea numărului de apeluri frauduloase, fără a se pune problema restricționării altor funcții. În același timp, accesul la apelurile vocale în aplicațiile de mesagerie va fi restabilit dacă proprietarii acestora vor respecta cerințele legislației ruse.

Proprietarilor Telegram și WhatsApp li s-au trimis în repetate rânduri cereri de luare a măsurilor de combatere a fraudelor, dar aceștia le-au ignorat. Printre altele, ei refuză să transmită informații la cererea forțelor de ordine nu numai în cazuri de fraudă în masă, ci și în ceea ce privește planificarea și comiterea de acte teroriste în Rusia. În același timp, ei furnizează aceste date serviciilor speciale străine.

Infractorii sună cel mai adesea prin Telegram și WhatsApp. Ei folosesc aceste platforme pentru a înșela, a extorca bani și a implica persoane în activități de sabotaj și terorism.

Editor : A.R.