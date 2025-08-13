Live TV

Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram. Cum își justifică autoritățile decizia

Data publicării:
whatsapp telegram x tiktok wk
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor.

„Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea acestora”, au declarat reprezentanții serviciului.

Ministerul Digitalizării din Rusia a precizat că acest lucru va contribui la reducerea numărului de apeluri frauduloase, fără a se pune problema restricționării altor funcții. În același timp, accesul la apelurile vocale în aplicațiile de mesagerie va fi restabilit dacă proprietarii acestora vor respecta cerințele legislației ruse.

Proprietarilor Telegram și WhatsApp li s-au trimis în repetate rânduri cereri de luare a măsurilor de combatere a fraudelor, dar aceștia le-au ignorat. Printre altele, ei refuză să transmită informații la cererea forțelor de ordine nu numai în cazuri de fraudă în masă, ci și în ceea ce privește planificarea și comiterea de acte teroriste în Rusia. În același timp, ei furnizează aceste date serviciilor speciale străine.

Infractorii sună cel mai adesea prin Telegram și WhatsApp. Ei folosesc aceste platforme pentru a înșela, a extorca bani și a implica persoane în activități de sabotaj și terorism.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
pompieri smurd
Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale...
Ultimele știri
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian And Belarussian Troops Conduct Major Military Exercises
Rusia și Belarus vor exersa folosirea armelor nucleare și a rachetelor Oreșnik la viitorul exercițiu militar comun Zapad-2025
soldați în războiul din ucraina
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ.
Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate
Efectele devastatoare ale politicii natalității din vremea lui Ceaușescu asupra copiilor: Impactul asupra creierului și structurii genetice
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...