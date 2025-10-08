Rusia a intrat in „faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război cu NATO, conform ISW: „Un nou model de activitate”

Rusia își intensifică propaganda și operațiunile psihologice împotriva statelor occidentale, pe măsură ce a intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un potențial război cu NATO, a anunțat un important grup de reflecție american specializat în securitate, relatează TVP World.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Moscova pare să fie angajată în „pregătiri” ca parte a unei „faze de stabilire a condițiilor” menite să pregătească terenul pentru un posibil conflict de amploare în viitor.

De la invazia în Ucraina, Rusia a fost acuzată că a desfășurat o campanie de război hibrid împotriva țărilor NATO, care a inclus sabotaj, interferențe în războiul electronic, bruiaj GPS și incendii provocate intenționat.

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o intensificare a activității hibride, a precizat ISW în raportul său zilnic, intitulat „Russian Offensive Campaign Assessment”, cel mai elocvent exemplu fiind incursiunea în masă a dronelor în spațiul aerian polonez în luna septembrie.

„Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor – „Faza 0” – pentru a trece la un nivel de război mai ridicat decât cel în care este angajată în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia”, au afirmat analiștii ISW.

Cu toate acestea, aceștia au precizat că nu sunt siguri „dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un război de o asemenea amploare sau în ce interval de timp ar putea să o facă”, dar au afirmat că Moscova elaborează planuri pe termen lung de ceva timp.

Potrivit ISW, Moscova recurge la propagandă și la războiul hibrid pentru a se pregăti pentru un eventual război viitor. Un exemplu evidențiat în raportul de luni este afirmația Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) potrivit căreia Marea Britanie intenționează să folosească soldații ruși care luptă pentru Ucraina pentru a comite acte de sabotaj.

Institutul a precizat că presupusul complot avea ca scop „desfășurarea unui atac asupra unei nave a marinei ucrainene sau a unei nave civile străine într-un port european”, ca operațiune de tip „steag fals”. SVR ar fi declarat că Marea Britanie urma să înarmeze complicii cu echipament subacvatic fabricat în China și apoi să acuze China că a sprijinit agenții ruși în atac.

„Afirmația SVR din 6 octombrie urmează unor afirmații similare ale SVR care vizează state europene, precum Polonia, Moldova și Serbia, iar SVR a emis astfel de declarații mai frecvent în ultimele săptămâni, ceea ce constituie un nou model de activitate”, a scris ISW.

Analiștii au afirmat că scopul Rusiei prin campaniile sale de dezinformare este să sădească frica și diviziunea în societățile occidentale și să slăbească hotărârea NATO.

„Rusia încearcă să îi facă pe europeni să își reducă sprijinul acordat Ucrainei din teama că sprijinul continuu va intensifica atacurile deschise sau ascunse ale Rusiei”, a scris ISW, adăugând că un obiectiv strategic cheie este de a forța țările occidentale să ia decizii politice care să avantajeze de fapt Rusia.

Campania servește și unui scop intern, „încadrând actorii occidentali – și nu Rusia – ca responsabili pentru atacuri sau amenințări de atacuri”, „creând astfel condițiile pentru a justifica și a mobiliza sprijinul public pentru orice posibilă agresiune rusă viitoare împotriva NATO”.

De la incursiunea în masă a dronelor din 10 septembrie în Polonia, mai multe țări din UE și NATO au raportat activități suspecte ale dronelor, printre care Danemarca, Țările de Jos, statele baltice și România.

Moscova a negat în repetate rânduri orice responsabilitate pentru aceste incidente, iar vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a folosit luni canalul său Telegram în limba engleză pentru a „devia vina de la Rusia pentru recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian european, inclusiv prin afirmația că dronele ar fi putut fi o provocare ucraineană”, potrivit ISW.

