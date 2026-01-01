Live TV

Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026. Vladimir Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului"

Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului"

Începutul anului 2026 a adus în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine finanțarea războiului din Ucraina și care va pune presiune suplimentară pe bugetele populației, potrivit DPA. Creșterea taxei ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.

Decizia, aprobată încă de anul trecut, a fost întâmpinată cu critici din partea mediului de afaceri și a consumatorilor.

Aceștia sunt deja afectați de inflația ridicată, alimentată de sancțiunile occidentale și de cheltuielile tot mai mari alocate sectorului apărării. În paralel, impozitul pe venit a fost, de asemenea, majorat de la începutul conflictului.

Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului”

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a declarat că majorarea TVA este necesară pentru a echilibra bugetul național.

El a promis totodată că, pe termen lung, Guvernul intenționează să reducă povara fiscală asupra cetățenilor.

În același context, Putin a cerut companiilor să-și plătească taxele la timp și a avertizat că majorarea TVA nu ar trebui să alimenteze economia subterană, ci să contribuie la creșterea veniturilor statului.

Într-un comunicat recent, Ministerul de Finanțe al Rusiei a dat asigurări că toate angajamentele privind politica socială vor fi respectate, alături de cele din sectorul apărării și securității. Sprijinul acordat soldaților și familiilor acestora rămâne, potrivit autorităților, o „prioritate strategică”.

Datele bugetare arată că, în 2025, cheltuielile pentru apărare și securitate au reprezentat aproximativ 40% din totalul cheltuielilor guvernamentale.

Consumatorii se așteaptă ca majorarea TVA să se reflecte în prețul tuturor achizițiilor.

Totuși, Ministerul de Finanțe a anunțat că intenționează să mențină o cotă redusă de impozitare, de 10%, pentru alimente, medicamente și articole destinate copiilor, în încercarea de a limita impactul social al noii măsuri fiscale.

