La jumătatea lunii mai a acestui an, sursele de propagandă ruse au afirmat că un avion SU-57 era utilizat pentru a contracara dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune. Nu a apărut nicio confirmare că avionul de vânătoare a fost utilizat în acest rol.

Cu toate acestea, pe 6 iulie 2026, acest lucru a fost confirmat. Rapoarte din Omsk, situat la 2.500 de kilometri de granița cu Ucraina, au dezvăluit că Forțele Aerospatiale ruse au folosit avioane de vânătoare SU-57 pentru a intercepta dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune, scrie Defense Express.

Rușii au încercat astfel să folosească avioanele SU-57 pentru a proteja rafinăria de petrol din Omsk, dar nu au reușit.

În același timp, cu doar câteva zile în urmă, a apărut online o fotografie a unui avion de vânătoare rus Su-57 într-o „configurație anti-dronă”. Aeronava era echipată cu patru rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, de tip R-73 sau R-74, montate pe puncte de fixare externe.

Combinația dintre rachetele aer-aer R-73 sau R-74 ar putea indica, în sine, posibila utilizare a avioanelor rusești SU-57 împotriva operațiunilor ucrainene de lovire în adâncime.

În primul rând, este de remarcat faptul că rachetele aer-aer au fost montate pe puncte de fixare externe, și nu în compartimentul intern de armament. Probabil a fost vorba de rachete R-73, care, datorită dimensiunilor lor, nu sunt compatibile cu stațiile interne de armament ale avionului Su-57. Racheta R-74, în schimb, este proiectată pentru a fi transportată în compartimentul intern de armament.

Trebuie menționat că Su-57 poate transporta rachetele aer-aer R-77 cu rază medie de acțiune și R-37M cu rază lungă de acțiune. Acest lucru sugerează în continuare că configurația, cu rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune montate pe puncte de fixare externe, a fost concepută pentru a contracara dronele inamice — cu alte cuvinte, pentru a se apăra împotriva operațiunilor de lovitură în adâncime ale Forțelor Armate Ucrainene.

Potrivit TWZ, este posibil ca sub motorul stâng al avionului Su-57 să fi fost montat un pod care conține suita electro-optică 101KS-N. Teoretic, acest echipament ar putea fi utilizat pentru a contracara nu numai ținte terestre, ci și obiecte aeriene de mici dimensiuni, precum dronele.

Numărul estimat de avioane Su-57 aflate în serviciul Forțelor Aerospatiale ruse este de aproximativ 20 de unități. Rușii preferă să nu le utilizeze pentru misiuni cu risc ridicat, limitându-și utilizarea la lansarea rachetelor aer-aer sau a rachetelor de croazieră Kh-59/69 la o distanță considerabilă de liniile frontului.

În noaptea de 25 aprilie, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au lovit două avioane Su-57 la aerodromul Shagol, situat la 1.700 de kilometri de granița Ucrainei, acesta fiind al doilea atac cunoscut asupra acestui tip de avion de la începutul războiului pe scară largă.

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Editor : Sebastian Eduard