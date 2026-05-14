Rusia a ordonat trupelor să decapiteze soldații ucraineni căzuți la datorie. „O crimă de război premeditată”

Statul Major al Ucrainei a făcut publică o comunicație militară rusă interceptată, în care se presupune că un comandant ordonă trupelor să decapiteze doi soldați ucraineni căzuți la datorie. Oficialii ucraineni au descris incidentul drept o crimă de război deliberată și au declarat că unitatea rusă implicată a fost identificată preliminar.

O comunicație militară rusă interceptată și făcută publică de Statul Major General al Ucrainei ar surprinde un comandant ordonând trupelor să decapiteze doi soldați ucraineni căzuți la datorie după luptele din sectorul Huliaipole, informează Kyiv Post.

Potrivit Statului Major General, membri ai Regimentului de Asalt Independent 225 al Ucrainei au fost prinși într-o ambuscadă de un grup de infiltrați ruși pe 12 mai. Doi soldați ucraineni au fost uciși în timpul confruntării.

Interceptarea, publicată miercuri, 13 mai, ar înregistra un comandant rus care le dă instrucțiuni subordonaților să mutileze cadavrele soldaților uciși.

„Mai exact, interceptarea radio surprinde comandantul ordonând decapitarea a două persoane «pentru confirmare» și așezarea lor într-un loc vizibil la marginea câmpului”, a declarat Statul Major General.

Conform declarației, subordonatul și-a exprimat disponibilitatea de a îndeplini ordinul.

Autenticitatea înregistrării nu a putut fi verificată independent.

Armata ucraineană a descris presupusele acțiuni ca fiind o încălcare gravă a legilor și obiceiurilor de război.

„Prin profanarea cadavrelor militarilor căzuți, ocupanții și-au demonstrat încă o dată natura sadică și brutalitatea deliberată și ostentativă”, a declarat Statul Major General.

Potrivit oficialilor ucraineni, unitatea rusă implicată a fost identificată preliminar. Comandantul care ar fi dat ordinul fusese anterior asociat cu maltratarea prizonierilor de război ucraineni.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri forțele ruse de crime de război în timpul invaziei pe scară largă, inclusiv execuții de prizonieri de război, tortură și profanarea cadavrelor.

Kyiv Post raportează regulat despre comunicațiile ruse interceptate. Unele dintre cele mai șocante exemple includ afirmații de canibalism, soldați ruși care conduc tancuri prin zona rurală în căutare de vodcă și urmările haotice ale pierderii accesului armatei ruse la Starlink.

