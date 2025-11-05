Live TV

Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice pentru industrii cheie

Sulf industrial granule
Sulf granulat la rafinăria Achinsk, Krasnoiarsk. REUTERS/Ilya Naymushin

Pe fondul scăderii volumelor de prelucrare a petrolului și gazelor, companiile rusești pierd capacitatea de a produce cantități suficiente de sulf tehnic, o materie primă de care depind industriile cheie.

Acest lucru a fost raportat de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, potrivit Ukrinform.

Astfel, autoritățile ruse au interzis exportul de sulf tehnic până la sfârșitul anului, în încercarea de a menține producția de îngrășăminte și de a evita o penurie de materii prime esențiale.

Interdicția se aplică tuturor formelor de bază ale acestei substanțe: lichidă, granulară și în bucăți.

„Oficial, decizia este motivată de „securitatea alimentară”, dar indică adâncirea problemelor din industria chimică rusă”, notează serviciul de informații.

Agenția notează că Rusia este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de sulf din lume, dar chiar și cu acest statut, volumul producției a scăzut cu 11,2% de la începutul anului, până la 3,17 milioane de tone. Acest lucru s-a datorat reducerii prelucrării petrolului și gazelor, din care se obține cea mai mare parte a sulfului tehnic.
În ciuda rezervelor și capacității de producție semnificative, Rusia este nevoită să importe materii prime.

Conform rapoartelor serviciilor de informații, în octombrie au fost achiziționate aproximativ 35.000 de tone. Prețul de achiziție a fost de 390 USD pe tonă. Acest lucru indică faptul că piața internă nu este în măsură să satisfacă cererea, iar producătorii se confruntă cu creșterea costurilor din cauza prețurilor interne mai mari.

Noile restricții pot crește presiunea asupra chimiștilor și comercianților ruși, care vor pierde o parte din veniturile în valută.

Guvernul rus speră să stabilizeze aprovizionarea internă, dar, având în vedere tendințele actuale, industria țării agresoare riscă să se afle într-o situație în care penuria de materii prime devine sistemică, iar eficiența producției scade și mai mult.

Conform Ukrinform, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei a anunțat distrugerea cu succes a 160 de instalații rusești de producție și rafinare a petrolului în acest an.

 

Editor : Sebastian Eduard

