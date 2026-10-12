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Rusia a pierdut un număr record de soldați în septembrie, potrivit datelor NATO. Câți ucraineni au rămas pe câmpul de luptă

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Cimitirul wagner din Rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Armata rusă a pierdut în septembrie peste 50.000 de oameni pe frontul din Ucraina, dintre care 28.000 au murit, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant militar al NATO.

Potrivit acestuia, pierderile lunare record au fost înregistrate pe fondul ofensivei care continuă. Comandamentul trimite soldații ruși în „zone de lovire”, unde sunt ținta atacurilor cu drone și artilerie și se confruntă, de asemenea, cu mine. În același timp, pierderile armatei ucrainene, care se află în principal în defensivă, s-au ridicat la aproximativ 5.000 de morți și răniți pe lună. Ca urmare, potrivit estimărilor interlocutorului Bloomberg, Rusia a pierdut în septembrie de aproximativ zece ori mai mulți soldați decât Ucraina.

La începutul anului, estimările privind pierderile rusești erau mai mici. În aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, în anumite luni, armata Federației Ruse pierde între 30.000 și 35.000 de militari uciși și răniți. El a prezentat aceeași estimare și în iunie. Cu toate acestea, deja la sfârșitul lunii august, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinská, a declarat că Rusia a început să piardă peste 40.000 de oameni pe lună. În septembrie, Rutte a menționat o nouă cifră — 43.000 de morți și răniți. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) a prezentat o estimare similară. Conform datelor sale, în septembrie pierderile armatei ruse au atins un nivel record de la începutul războiului, ajungând la 46.200 de persoane.

Anterior, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat că, de la momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, și până în iunie 2026, trupele ruse au suferit pierderi de aproximativ 1,4 milioane de oameni, dintre care cel puțin 450.000 au fost uciși. Conform estimărilor analiștilor, în prima jumătate a anului 2026, pierderile lunare ale Rusiei se situau între 30.000 și 34.000 de persoane, ceea ce depășea ritmul de recrutare a noilor soldați cu contract — aproximativ 27.000 pe lună. În același timp, numărul militarilor ruși căzuți în Ucraina este deja de peste nouă ori mai mare decât totalul pierderilor Uniunii Sovietice și ale Rusiei în războaiele de după 1945, au remarcat cercetătorii.

Totodată, ofensiva continuă a armatei ruse a început să se soldeze cu pierderi teritoriale. Conform estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington, în septembrie Rusia a pierdut controlul asupra a 80,81 km² de teritoriu ucrainean. În același timp, Vladimir Putin a declarat că a capturat 1.301 km² într-o lună. În acest context, analiștii ISW au calificat declarațiile președintelui Federației Ruse privind cuceririle teritoriale din Ucraina drept „halucinații”.

Editor : A.R.

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