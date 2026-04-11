Rusia a pus Universitatea Stanford pe lista „organizațiilor indezirabile”. Închisoare pentru cei care au legătură cu instituția

Ministerul Justiției din Rusia a adăugat Universitatea Stanford pe lista „organizațiilor indezirabile” pe 10 aprilie, expunând pe oricine este afiliat cu instituția la riscul urmăririi penale.

Această desemnare face parte din campania de represiune a Kremlinului împotriva societății civile, a organizațiilor internaționale și a universităților occidentale — o campanie care s-a intensificat pe parcursul invaziei pe scară largă a Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Guvernul rus nu a explicat de ce Stanford a fost considerată „nedorită”. Această etichetă ar putea expune pe oricine are legături cu universitatea, inclusiv studenții, la o pedeapsă cu închisoarea de patru ani.

Centrul pentru Studii Ruse, Est-Europene și Eurasiatice (CREEES) al Universității Stanford a fost, de asemenea, adăugat pe listă.

Legea privind organizațiile „nedorite” există din 2015 și a fost utilizată pentru a viza presupușii oponenți ai regimului președintelui rus Vladimir Putin, inclusiv ONG-uri, mass-media independente, grupuri pentru drepturile omului și altele.

Organizațiilor „nedorite” li se interzice să funcționeze în Rusia, iar distribuirea conținutului acestora de către persoane fizice sau alte instituții media este ilegală. Liderii acestor organizații pot primi pedepse cu închisoarea de până la șase ani, iar persoanele afiliate pot primi pedepse cu închisoarea de până la patru ani.

Desemnarea Universității Stanford vine la mai puțin de două săptămâni după ce Rusia a adăugat Universitatea Tufts pe lista organizațiilor nedorite, acuzând instituția de „propagandă anti-rusă” și de promovarea unei agende pro-LGBT.

Rusia a desemnat cel puțin 19 universități occidentale ca organizații „nedorite”, printre care Yale, Bard College, Universitatea din California Berkeley și Universitatea George Washington.

Instituțiilor li se interzice orice prezență în Rusia, iar rușii care studiază în străinătate la aceste universități se confruntă cu riscuri legale la întoarcerea acasă.

