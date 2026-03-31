Rusia a rămas fără unul dintre cele mai mari porturi petroliere după ce Ucraina l-a lovit de patru ori într-o săptămână

În noaptea de 30 spre 31 martie, dronele ucrainene au atacat din nou unul dintre cele mai mari porturi petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică. „Deasupra regiunii Leningrad au fost distruse 38 de drone. Există pagube în portul Ust-Luga”, a anunțat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco, pe canalul său de Telegram. Totuși, el nu a oferit detalii și nu a precizat ce anume a fost avariat în port.

În ultima săptămână, Ust-Luga a fost lovit de drone ucrainene pentru a patra oară. Înainte de aceasta, dronele au lovit portul pe 25, 27 și 29 martie. Ca urmare a atacurilor, portul și-a suspendat activitatea. Terminalele petroliere din Ust-Luga transbordează pentru export petrol, nafta, mazut, kerosen și motorină.

Pe zi, prin acestea trec aproximativ 700.000 de barili. În Marea Baltică, acesta este al doilea port rus ca volum de export de petrol, după Primorsk. Și acesta din urmă a fost ținta unor atacuri repetate cu drone la sfârșitul lunii martie. Împreună, aceste două porturi asigură 40% din exportul rus de petrol. Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) și-au concentrat atacurile asupra infrastructurii portuare a Rusiei după începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor mondiale la combustibili.

Surse din industrie citate de Reuters au remarcat că atacurile dronelor ucrainene au îngreunat posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală. Conform estimărilor Bloomberg, în săptămâna care a precedat atacurile ucrainene, exporturile de petrol au adus Rusiei 2,5 miliarde de dolari — o sumă record din aprilie 2022. Față de sfârșitul lunii februarie, veniturile din vânzarea petrolului au crescut cu 120% în urma creșterii prețurilor la petrolul rusesc Urals, care a depășit pentru prima dată pragul de 120 de dolari pe baril în India.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ieri că „partenerii” Kievului au cerut reducerea numărului de atacuri asupra obiectivelor petroliere rusești, pe fondul crizei energetice mondiale. Potrivit acestuia, Kievul este de acord să facă acest pas, dar numai dacă Moscova încetează să lovească infrastructura ucraineană. El a menționat, de asemenea, că Kievul este pregătit să stabilească o armistițiu energetic pentru perioada Paștelui care urmează.

