Mii de oameni au rămas fără curent electric în regiunea rusească Belgorod, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii, potrivit guvernatorului Veaceslav Gladkov, citat de publicația Ukrainska Pravda.

Gladkov a transmis că atacurile de artilerie ale Ucrainei au lovit infrastructura energetivă. Pentru aproape 34.000 de oameni, curentul fusese restabilit luni dimineață, dar circa 5.400 erau încă afectați, potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Canalul local de Telegram, Pepel, a relatat că atacurile s-au produs la substația Luci din Belgorod, provocând pene de curent nu doar în oraș, ci și în zpnele învecinate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autoritățile ruse spun că au doborât 251 de drone în noaptea de duminică spre luni.

Belgorod și alte regiuni de frontieră au fost supuse frecvent atacurilor de artilerie și dronelor, pe măsură ce războiul s-a extins spre teritoriul rusesc.

Citește și:

VIDEO Rușii au atacat cu drone un tren de pasageri din Sumî: un mort și 30 de răniți. Zelenski: „Nu puteau să nu știe că loveau civili”

Editor : Ș.R.