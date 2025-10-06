Live TV

Video Rusia a raportat o pană majoră de curent în Belgorod, după un atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii energetice

Data actualizării: Data publicării:
Atac Belgorod
Atac ucrainean asupra infrastructurii energetice din Belgorod. Foto: X/

Mii de oameni au rămas fără curent electric în regiunea rusească Belgorod, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii, potrivit guvernatorului Veaceslav Gladkov, citat de publicația Ukrainska Pravda.

Gladkov a transmis că atacurile de artilerie ale Ucrainei au lovit infrastructura energetivă. Pentru aproape 34.000 de oameni, curentul fusese restabilit luni dimineață, dar circa 5.400 erau încă afectați, potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Canalul local de Telegram, Pepel, a relatat că atacurile s-au produs la substația Luci din Belgorod, provocând pene de curent nu doar în oraș, ci și în zpnele învecinate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autoritățile ruse spun că au doborât 251 de drone în noaptea de duminică spre luni.

Belgorod și alte regiuni de frontieră au fost supuse frecvent atacurilor de artilerie și dronelor, pe măsură ce războiul s-a extins spre teritoriul rusesc.

Citește și:

VIDEO Rușii au atacat cu drone un tren de pasageri din Sumî: un mort și 30 de răniți. Zelenski: „Nu puteau să nu știe că loveau civili”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
4
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Digi Sport
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre
Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz
Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara au rămas fără apă caldă și căldură în urma unei avarii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, la câteva ore după ce a atacat Ucraina cu sute de drone. Ce l-a înfuriat pe liderul rus
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina
drona
„Revoluția dronelor” a schimbat radical câmpul de luptă din Ucraina și modul în care Occidentul abordează războiul. Înarmarea Europei
antoni-lallican-1140x570
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican
A military strike drone attacks an industrial oil refinery engulfed in fire and thick puffs of black smoke
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în comunism. Din ce 'combinații' făcea bani concurentul Asia Express 2025
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova. Cum arată top 6 și cine iese...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...