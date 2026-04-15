Rusia a recunoscut oficial că a doborât avionul companiei Azerbaijan Airlines în 2024, chiar în ziua de Crăciun: 38 de oameni au murit

Rusia a recunoscut oficial că sistemul său de apărare aeriană a doborât un avion de pasageri al companiei aeriene azere AZAL pe 25 decembrie 2024, ceea ce a dus la prăbușirea acestuia și la moartea a 38 de persoane. Acest lucru este menționat într-o declarație comună a ministerelor de externe ale celor două state.

În același timp, se subliniază că lovitura asupra avionului a fost „neintenționată”. Părțile au mai anunțat că „au ajuns la o soluționare adecvată a consecințelor, inclusiv în ceea ce privește plata despăgubirilor”, însă nu au dezvăluit detaliile acordurilor.

Avionul Embraer 190 al companiei aeriene AZAL, care zbura de la Baku la Groznîi, a fost lovit deasupra Ceceniei de un sistem „Pantsir-S” în timpul apropierii de aterizare. Potrivit versiunii președintelui rus Vladimir Putin, avionul a suferit avarii în timpul respingerii unui atac al dronelor ucrainene. După aceea, echipajul a solicitat o aterizare de urgență în orașele rusești învecinate, dar nu a primit permisiunea. În cele din urmă, avionul s-a îndreptat peste Marea Caspică spre Kazahstan și s-a prăbușit lângă orașul Aktau. La bord se aflau 62 de pasageri și cinci membri ai echipajului. Au supraviețuit doar 29 de persoane.

Inițial, autoritățile ruse au negat orice implicare în catastrofă, ceea ce a dus la o gravă deteriorare a relațiilor cu Azerbaidjanul, al cărui președinte, Ilham Aliyev, a declarat imediat că Moscova este vinovată. El a subliniat că avionul „a fost scos de sub control prin mijloace de luptă radio-electronică” și doborât în urma unui atac de la sol în Groznîi. Aliyev s-a indignat că Rusia încearcă să „mușamalizeze incidentul” și „insistă asupra unor versiuni absurde” privind cauzele prăbușirii, amenințând, de asemenea, cu un proces la Curtea Internațională de Justiție.

Abia după nouă luni, în octombrie 2025, la o întâlnire cu președintele Azerbaidjanului, Putin a recunoscut de facto responsabilitatea Rusiei și și-a cerut scuze public pentru prăbușirea avionului, promițând că îi va pedepsi pe vinovați. În același timp, el a afirmat că echipajului i s-a propus să aterizeze la Mahăçka, dar acesta a decis să zboare spre aeroportul de bază. Potrivit Reuters, în ziua prăbușirii avionului, aeroportul din capitala Dagestanului era închis.

