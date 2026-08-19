Rusia a recunoscut oficial că început să importe carburanţi

Rusia a început să importe carburanţi, a afirmat vicepremierul Alexandr Novak, citat miercuri de agenţia oficială de presă TASS preluată de Reuters.

El nu a dat detalii nici despre volumele importate, nici despre sursele importurilor, dar a susţinut că guvernul de la Moscova se aşteaptă ca mai multe rafinării ruse să îşi reia producţia în viitorul apropiat, după mentenanţa programată, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanţi.

Rusia este tradiţional exportatoare netă de combustibili, dar a fost obligată să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalaţiilor energetice în ultimele luni.

Atacurile au redus producţia de derivate petroliere rafinate, provocând penurii de carburanţi în întreaga ţară.

Editor : S.S.