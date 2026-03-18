Rusia acuză documentarul premiat cu Oscar, „Mr. Nobody Against Putin”, de încălcarea drepturilor copiilor

Rusia acuză documentarul premiat cu Oscar, „Mr. Nobody Against Putin", de încălcarea drepturilor copiilor.

Un comitet rus pentru drepturile omului a acuzat miercuri documentarul ''Mr. Nobody Against Putin'', premiat recent cu Oscar, că a folosit imagini cu minori fără consimţământul părinţilor acestora, într-o primă reacţie oficială la acest film care denunţă îndoctrinarea elevilor în Rusia.

Pavel Talankine, profesor şi responsabil cu înregistrarea video a evenimentelor într-o şcoală din mica localitate Karabaş, în Munţii Ural, a filmat propaganda din ce în ce mai intensă a autorităţilor ruse în rândul elevilor începând cu ofensiva la scară largă lansată în Ucraina la 24 februarie 2022.

Opunându-se acestui război, Talankine a fugit din Rusia în vara anului 2024, luând cu el hard-disk-urile care conţineau aceste înregistrări video. Imaginile stau la baza filmului de 90 de minute, co-regizat de Talankine şi de regizorul american David Borenstein, peliculă recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun documentar.

Consiliul prezidenţial rus pentru drepturile omului, un organism consultativ, a declarat miercuri pe Telegram că a scris comitetului de organizare al Oscarurilor şi directorului general al UNESCO, pentru a solicita Academiei Americane de Film, care decernează anual Oscarurile, "să analizeze dacă această operă este conformă cu normele etice şi juridice aplicate de Academie la acordarea premiilor sale".

Potrivit acestui organism, "utilizarea imaginilor cu minori a fost efectuată fără obţinerea în prealabil a consimţământului părinţilor sau al altor reprezentanţi legali ai copiilor şi fără a se ţine seama de caracterul limitat al utilizării acestui tip de material, înregistrat iniţiat în scop educativ", scrie Agerpres.

Consiliul afirmă, de asemenea, că părinţii şi reprezentanţii legali ai minorilor care apar în acest film "au sesizat autorităţile competente din Federaţia Rusă pentru a proteja drepturilor copiilor lor"

Întrebat de mass-media în legătură cu acest documentar, Kremlinul a evitat de mai multe ori să răspundă.

"Nu am văzut acest film", a declarat luni purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Filmul nu figurează în tabelul care trece în revistă palmaresul Oscarurilor, publicat duminică de agenţia de presă rusă de presă Ria Novosti.

''Mr. Nobody Against Putin'' a câştigat duminică Oscarul pentru cel mai bun documentar. Regizorul David Borenstein a declarat, la momentul înmânării trofeului, că filmul său este despre cum să-ţi pierzi propria ţară prin mici gesturi de complicitate. Atunci "când ne comportăm complice, când un guvern ucide oameni pe străzi în marile noastre oraşe şi noi nu spunem nimic, când oligarhii preiau controlul asupra media şi controlează felul în care o producem'', a spus el.

Editor : A.P.

