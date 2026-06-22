Live TV

Rusia acuză NATO și UE că pregătesc un nou plan „Barbarossa” pentru a cuceri țara lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
avion de vănătoare AV-8B Harrier II se pregătește să decoleze
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

NATO și Uniunea Europeană se pregătesc pentru un conflict militar cu Rusia la începutul anului 2030, iar pregătirile lor seamănă din ce în ce mai mult cu planul „Barbarossa” — strategia Germaniei naziste de a ataca URSS, a declarat adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Alexander Grushko.

„Dacă analizăm esența politicii, acțiunile pe scena internațională și prioritățile formulate de țările NATO și UE (iar din punct de vedere militar diferența dintre ele este deja nesemnificativă — mă refer la aspirațiile agresive față de Federația Rusă), obiectivul lor principal este să obțină o înfrângere strategică a Rusiei”, a declarat Grușko pentru „Izvestia”.

Anterior, ministrul de externe Serghei Lavrov a avertizat că o confruntare directă între NATO și Rusia ar putea duce la un schimb de lovituri nucleare cu consecințe catastrofale. Potrivit acestuia, țările europene urmăresc încetarea cât mai rapidă a focului în Ucraina, pentru a-și introduce contingentele militare pe teritoriul țării. „Europa unită continuă să viseze la expansiune, intenționează să anexeze Ucraina și Moldova și atrage Armenia în orbita sa”, a remarcat Lavrov. În același timp, el a subliniat că Ucraina este considerată „pumnul de lovitură” al viitoarelor forțe armate europene.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat membrii alianței să se pregătească pentru un eventual război cu Rusia peste „patru-cinci ani”. Serviciile de informații ale țărilor europene au avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea ataca țările Alianței Nord-Atlantice până în 2030. În luna iunie a acestui an, comandantul-șef al forțelor terestre germane, Christian Freiding, a declarat că Berlinul „trebuie să se pregătească pentru un atac al Rusiei” în 2029 sau chiar mai devreme. „Trebuie să fim pregătiți pentru luptă”, a subliniat Freiding.

În acest context, Franța, Polonia și Lituania au început să desfășoare exerciții militare menite să respingă o eventuală încercare a Rusiei de a deschide un coridor terestru către regiunea Kaliningrad. De asemenea, NATO a decis să implementeze un nou sistem de comandă, care va permite transferul mai rapid al forțelor în Estonia și Letonia în cazul unei escaladări din partea Rusiei. În același timp, comandantul-șef al forțelor combinate ale NATO în Europa, generalul american Alexus Grinkevich, a subliniat că Moscova nu este interesată de un conflict direct cu alianța. Potrivit acestuia, la Kremlin se înțelege că NATO „are o serie de avantaje asimetrice pe care pur și simplu nu le pot contracara”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Guvernul Veștea se clatină înainte de învestire: Audierile miniștrilor continuă. George...
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Digi Sport
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zurich Switzerland Iran-US Talks
Delegația iraniană de la negocierile din Elveția se întoarce la Teheran. Negocierile tehnice cu SUA continuă
Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa în discuţiile directe cu Rusia
Radosław Sikorski
Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă
incendiu
Avioanele din Rusia rămân fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra ranfinăriilor
imagini din Oleșki, oraș din Herson ocupat de ruși
„Îl ștergem de pe fața Pământului”: Patru ani de teroare în Oleșki, orașul prins în „zona morții” între armata Rusiei și cea a Ucrainei
Recomandările redacţiei
george simion face declaratii
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să...
csoma botond la o sedinta
Csoma Botond: AUR și PSD au un acord secret. Dacă nu aveau voturile...
Prime Minister Sir Keir Starmer makes a speech in Downing Street, London, as he said he will resign as leader of the Labour Party and he has informed the King of his decision. Picture date: Monday June 22, 2026.
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: Parlamentarii PNL care votează Guvernul Veștea vor...
Ultimele știri
Premiul de aproape 1,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos
Bogdan Ivan, despre măsurile din programul de guvernare Veștea: „Menținerea unui preț suportabil la energie și gaze este o prioritate”
Temperaturi în creștere și ploi: Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza ANM pentru 22 iunie - 5 iulie, în fiecare regiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Fanatik.ro
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
”Am crezut că ești Nuțu Cămătaru!” Legenda lui Dinamo și-a uimit fanii cu noul look
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese...
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Final tragic, reacții comice. Un motan a întrerupt "Romeo și Julieta", s-a jucat nestingherit pe scenă și a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...