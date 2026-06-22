NATO și Uniunea Europeană se pregătesc pentru un conflict militar cu Rusia la începutul anului 2030, iar pregătirile lor seamănă din ce în ce mai mult cu planul „Barbarossa” — strategia Germaniei naziste de a ataca URSS, a declarat adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Alexander Grushko.

„Dacă analizăm esența politicii, acțiunile pe scena internațională și prioritățile formulate de țările NATO și UE (iar din punct de vedere militar diferența dintre ele este deja nesemnificativă — mă refer la aspirațiile agresive față de Federația Rusă), obiectivul lor principal este să obțină o înfrângere strategică a Rusiei”, a declarat Grușko pentru „Izvestia”.

Anterior, ministrul de externe Serghei Lavrov a avertizat că o confruntare directă între NATO și Rusia ar putea duce la un schimb de lovituri nucleare cu consecințe catastrofale. Potrivit acestuia, țările europene urmăresc încetarea cât mai rapidă a focului în Ucraina, pentru a-și introduce contingentele militare pe teritoriul țării. „Europa unită continuă să viseze la expansiune, intenționează să anexeze Ucraina și Moldova și atrage Armenia în orbita sa”, a remarcat Lavrov. În același timp, el a subliniat că Ucraina este considerată „pumnul de lovitură” al viitoarelor forțe armate europene.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat membrii alianței să se pregătească pentru un eventual război cu Rusia peste „patru-cinci ani”. Serviciile de informații ale țărilor europene au avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea ataca țările Alianței Nord-Atlantice până în 2030. În luna iunie a acestui an, comandantul-șef al forțelor terestre germane, Christian Freiding, a declarat că Berlinul „trebuie să se pregătească pentru un atac al Rusiei” în 2029 sau chiar mai devreme. „Trebuie să fim pregătiți pentru luptă”, a subliniat Freiding.

În acest context, Franța, Polonia și Lituania au început să desfășoare exerciții militare menite să respingă o eventuală încercare a Rusiei de a deschide un coridor terestru către regiunea Kaliningrad. De asemenea, NATO a decis să implementeze un nou sistem de comandă, care va permite transferul mai rapid al forțelor în Estonia și Letonia în cazul unei escaladări din partea Rusiei. În același timp, comandantul-șef al forțelor combinate ale NATO în Europa, generalul american Alexus Grinkevich, a subliniat că Moscova nu este interesată de un conflict direct cu alianța. Potrivit acestuia, la Kremlin se înțelege că NATO „are o serie de avantaje asimetrice pe care pur și simplu nu le pot contracara”.

Editor : A.R.