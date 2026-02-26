Live TV

Rusia acuză SUA de „provocare agresivă” după incidentul din largul coastelor Cubei: „Să declanşeze un conflict”

Data publicării:
Maria Zaharova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto Profimedia

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, a acuzat Statele Unite de „provocare agresivă” după incidentul petrecut în largul coastelor Cubei cu nava înregistrată în Florida, a relatat agenția de știri TASS, citată de Reuters.

„Aceasta este o provocare agresivă din partea Statelor Unite, menită să agraveze situaţia şi să declanşeze un conflict”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova.

Amintim că patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucise și şase au fost rănite de grănicerii cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat, miercuri, Ministerul cubanez de Interne

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat reporterilor că nu a fost vorba de o operațiune americană și că nu a fost implicat niciun membru al Guvernului american. Autoritățile cubaneze au informat SUA despre incident, dar ambasada SUA la Havana va încerca să verifice independent ce s-a întâmplat, a subliniat el.

Relaţiile între Cuba şi SUA înregistrează o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi sistarea de către Caracas, sub presiunea Washingtonului, a livrărilor de petrol spre insula comunistă. 

SUA, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare a regimului în Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiune maximă asupra Havanei, invocând „ameninţarea excepţională” pe care ţara, situată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei, ar reprezenta-o pentru securitatea naţională americană.

Editor : A.M.G.

