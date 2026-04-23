Țările europene exersează scenarii de blocadă maritimă și de capturare a regiunii Kaliningrad în cadrul exercițiilor Forțelor Expediționare Unite (FEU), conduse de Marea Britanie, a declarat viceministrul rus de externe, Alexander Grushko.

Potrivit acestuia, activitatea militarilor europeni responsabili de reacția operațională în zona Extremului Nord, a Atlanticului de Nord și a Mării Baltice a crescut în ultimii ani.

Grushko a reamintit, de asemenea, de operațiunea NATO „Baltic Watch”, care a fost lansată după ruperea cablurilor energetice și de comunicații de pe fundul Mării Baltice. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a numit-o un adevărat obiectiv de control asupra rutelor de transport internaționale și de limitare a transporturilor de marfă efectuate în interesul Rusiei. „NATO urmează în mod deliberat calea intensificării confruntării în această parte a Europei”, a remarcat Grushko.

OES cuprinde zece țări din Europa de Nord. Pe lângă Regatul Unit, din această organizație fac parte Danemarca, Finlanda, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. Coaliția a fost creată în 2015 pentru a reacționa rapid la crize, a contracara amenințările și a desfășura operațiuni, în special în regiunile Mării Baltice și ale Extremului Nord.

Anterior, Nikolai Patrushev, consilierul președintelui Federației Ruse, a declarat că țările NATO exersează capturarea regiunii Kaliningrad. El a avertizat că Moscova va da un răspuns „imediat și zdrobitor” la orice agresiune militară împotriva regiunii ruse. Vladimir Putin a admis, de asemenea, că, în cazul blocării regiunii Kaliningrad, ar putea izbucni un război de amploare între Rusia și NATO.

Anterior, generalul Christopher Donahue, comandantul armatei SUA în Europa și Africa și comandantul forțelor terestre NATO, a declarat că Alianța Nord-Atlantică a planificat neutralizarea potențialului defensiv al forțelor ruse din regiunea Kaliningrad. Fostul comandant al forțelor NATO în Europa, Ben Hodges, a subliniat, de asemenea, că forțele Alianței sunt capabile să distrugă trupele ruse și infrastructura militară din Kaliningrad în „primele ore” în cazul unui atac al Rusiei asupra uneia dintre țările blocului militar.

Exclava Kaliningrad are un rol strategic uriaș pentru Moscova, din cauza poziționării sale.

Editor : A.R.