Rusia acuză Ucraina că amenință suveranitatea aliatului său Belarus: „Interferenţă în afacerile interne ale unei alte ţări”

Kremlinul a acuzat luni Ucraina că ameninţă suveranitatea Belarusului, aliat apropiat al Rusiei, după ce Kievul a acordat Minskului o săptămână pentru a demonta staţiile de retransmisie a semnalului, despre care susţine că sunt utilizate pentru a ajuta la ghidarea atacurilor ruseşti, relatează Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că o săptămână ar trebui să fie suficient pentru liderul belarus Aleksandr Lukaşenko să dea jos echipamentele, despre care a spus că erau folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, ameninţând cu o reacţie din partea Kievului în cazul în care Minskul nu ar face aceasta.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că preşedinţii rus şi belarus, Vladimir Putin, şi respectiv, Aleksandr Lukaşenko, se aşteaptă să discute pe marginea declaraţiilor lui Zelenski „în timpul apropiat”.

„Cât despre ameninţarea în sine, desigur, aceasta este extrem de agresivă: interferenţă în afacerile interne ale unei alte ţări şi o încălcare a suveranităţii altei ţări”, a afirmat Peskov în faţa jurnaliştilor.

„Dar nu avem nicio îndoială că autorităţile belaruse şi Belarusul însuşi sunt capabile să-şi apere suveranitatea”, a adăugat el.

Forţele ruse au utilizat teritoriul belarus pentru a intra în Ucraina în februarie 2022, dar Belarusul - care găzduieşte arme nucleare tactice ruseşti - nu şi-a trimis propriile trupe şi a spus că nu are planuri să se alăture războiului dus de Moscova în Ucraina.

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Editor : A.M.G.