Kremlinul a acuzat joi Ucraina că încearcă să extindă războiul pe care îl poartă împotriva Rusiei către Marea Mediterană şi Marea Baltică, o mişcare pe care a calificat-o drept foarte periculoasă, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi şeful NATO, Mark Rutte, au afirmat miercuri, într-o declaraţie comună, după o întâlnire în Florida, că Rusia ar trebui să evite acţiunile care extind războiul pe scară largă din Ucraina, pe care l-a declanşat în 2022. Intervenţia lor a părut a fi un avertisment adresat Moscovei să se gândească de două ori la modul în care ripostează împotriva Ucrainei în urma atacurilor recente lansate de Kiev asupra intereselor ruseşti aflate la distanţă de zona de conflict.

Duminică, Ucraina a scufundat o corvetă rusă într-un port libian folosind drone maritime, la o zi după ce a efectuat un atac cu drone asupra unei nave de marfă legate de armata rusă în Golful Finlandei.

Răspunzând la declaraţia comună a SUA şi NATO, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că nimeni nu doreşte extinderea conflictului, dar a subliniat că Ucraina, şi nu Rusia, este cea care încearcă să extindă aria de conflict.

„În ceea ce priveşte escaladarea conflictului din Ucraina, aceasta pare să se refere la încercările regimului de la Kiev de a extinde aria geografică a acestui conflict. Asistăm la activităţi teroriste ale regimului de la Kiev în Marea Mediterană şi în Marea Baltică”, a declarat Peskov reporterilor într-o conferinţă telefonică.

„Acest lucru nu poate să nu provoace îngrijorare în rândul statelor riverane şi, cel mai probabil, în cadrul Alianţei în ansamblu – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Desigur, nimeni nu ar dori ca conflictul să se extindă din punct de vedere geografic, iar acestea sunt acţiuni potenţial foarte periculoase din partea regimului de la Kiev”, a adăugat el.

Autorităţile libiene au condamnat acţiunile Ucrainei, la fel şi Italia, care a spus Kievului că a greşit atacând navele ruseşti în apele libiene şi l-a avertizat să nu extindă războiul în noi zone. Norvegia, un susţinător ferm al Kievului, a îndemnat, de asemenea, Ucraina să dea dovadă de prudenţă în orice operaţiuni din Marea Baltică şi a subliniat necesitatea menţinerii stabilităţii în zonele din vecinătatea acesteia.

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Editor : A.M.G.