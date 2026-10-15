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Rusia acuză Ucraina de un atac masiv asupra unei rafinării, după ce Zelenski a anunțat reluarea loviturilor: „Am încheiat-o cu asta”

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Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia acuză Ucraina că a lansat un atac de amploare asupra unei rafinării de petrol din Riazan, la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat reluarea loviturilor asupra infrastructurii energetice rusești. Kievul susține că a suspendat atacurile timp de trei zile, la solicitarea SUA, însă Moscova a continuat să lovească obiective energetice ucrainene.

Liderul ucrainean a declarat că a restricționat atacurile timp de trei zile, în vreme ce Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei. „Am încheiat-o cu asta”, a declarat el pentru Financial Times.

Kremlinul a anunțat că Ucraina a „încercat să lanseze un atac de amploare” asupra unei rafinării situate la sud de Moscova, în primele ore ale zilei de joi, potrivit BBC.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, patru rachete și zeci de drone au fost interceptate, iar resturile acestora au provocat un incendiu la rafinăria din Riazan.

Președintele Vladimir Putin a afirmat că Ucraina ar fi încercat să lovească rafinării și miercuri, acuzație respinsă de Kiev, și că atacurile nu au provocat până în prezent „pagube semnificative”.

La rândul său, Zelenski a declarat că zeci de orașe ucrainene au fost vizate de atacuri rusești în ultimele 24 de ore.

Editor : Ș.A.

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