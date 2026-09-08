Uniunea Europeană pregăteşte observatori speciali care „vor urmări pe ascuns” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, programate în perioada 18-20 septembrie, a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menşova”, în care a reamintit „poziţia Occidentului” faţă de alegerile din România şi Ucraina.

„În prezent, primim informaţii conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească nişte observatori speciali care vor urmări în secret modul în care se desfăşoară alegerile noastre”, a subliniat şeful Ministerului rus de Externe, citat de agenţia de presă TASS.

„Ar trebui să se uite la ei înşişi: în 2004, în Ucraina, tocmai Occidentul a forţat organizarea unui al treilea tur de scrutin, a forţat Curtea Constituţională a Ucrainei – care veghează asupra legii fundamentale a ţării, iar aceasta nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a continuat Lavrov. „Pentru numele lui Dumnezeu, s-a făcut asta şi la putere a ajuns nu (fostul preşedinte al Ucrainei) Victor Ianukovici, ci Victor Iuşcenko”, a spus Lavrov.

Ministrul rus a menţionat şi alegerile din România din 2025. „În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic; a câştigat o persoană care nu s-a pronunţat în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci în favoarea formulării intereselor naţionale româneşti. În ciuda faptului că nu era nimic de criticat, a fost «eliminat din cursă» şi gata”, a reamintit Lavrov.

Alegerile pentru deputaţii Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură vor avea loc în perioada 18–20 septembrie 2026.

Editor : Sebastian Eduard