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Rusia anunță că a lovit o navă de marfă în Marea Neagră și trei centre logistice din Harkov

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A ship on the horizon of the black sea
Navă în Marea Neagră. Foto: Profimedia Images
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Rusia susține că a lovit cu drone o navă de marfă care se îndrepta spre portul ucrainean Cernomorsk, la Marea Neagră, în timpul unui atac desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ministerul rus al Apărării afirmă că nava era folosită pentru aprovizionarea armatei ucrainene, relatează Reuters.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că dronele rusești au lovit o navă de marfă care se îndrepta spre portul Cernomorsk, situat pe litoralul ucrainean al Mării Negre.

Potrivit autorităților ruse, nava era utilizată pentru aprovizionarea forțelor armate ucrainene. Ministerul nu a oferit detalii despre identitatea ambarcațiunii sau despre pagubele provocate de atac.

Forțele ruse ar fi lovit, de asemenea, trei obiective din orașul ucrainean Harkov: un centru logistic, un centru de distribuție și un terminal logistic.

Ministerul rus al Apărării susține că aceste instalații erau folosite pentru depozitarea și distribuirea unor mărfuri cu dublă utilizare, civilă și militară, destinate armatei ucrainene.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile furnizate de Ministerul rus al Apărării.

Editor : M.I.

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