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Video Rusia anunță interceptarea a 86 de drone lângă Sankt Petersburg, în timp ce Putin participa la un forum internațional

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drone in zbor
Foto: Profimedia

Forţele ruse au interceptat 86 de drone în regiunea din jurul oraşului Sankt Petersburg, unde are loc un important forum de investiţii, a anunţat sâmbătă guvernatorul regional, citat de AFP, preluată de Agerpres. Optzeci şi şase de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Operaţiunile de luptă continuă, a scris pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko.

Sankt Petersburg a fost ţinta unui atac de mare amploare efectuat cu drone militare. Le cer locuitorilor din Sankt Petersburg să rămână în casele lor, a indicat la rândul său primarul oraşului, Aleksandr Beglov.

Aeroportul internaţional Pulkovo, situat la sud de oraş, a anunţat o întrerupere temporară a traficului, fără a preciza motivul.

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Miercuri, la deschiderea Forumului de la Sankt Petersburg, supranumit şi Davos-ul rus, cu referire la Forumul Economic Mondial, drone ucrainene au lovit o instalaţie petrolieră şi un obiectiv militar din apropiere.

În total, Ministerul Apărării rus a anunţat interceptarea a 376 de drone ucrainene în cursul nopţii deasupra teritoriului Federaţiei Ruse. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că opt drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitala rusă.

Ucraina şi-a intensificat recent loviturile de dronă asupra teritoriilor ocupate şi Rusiei, ca represalii la bombardamentele ruse cotidiene contra teritoriului său. 

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Editor : C.A.

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