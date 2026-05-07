Rusia anunţă întreruperea totală a internetului mobil la Moscova în 9 mai, de Ziua Victoriei

Internetul mobil va fi complet blocat la Moscova pe 9 mai, data paradei militare care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, a anunţat joi Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, care a precizat că accesul va fi blocat inclusiv la resursele de pe „lista albă” autorizată, informează EFE.

„Pentru a garanta siguranţa manifestărilor de Ziua Victoriei pe 9 mai, accesul la internetul mobil - inclusiv la site-urile web autorizate - şi la serviciile SMS din Moscova va fi restricţionat temporar”, a anunţat ministerul pe canalul său de pe MAX, echivalentul rusesc al Telegram.

Potrivit ministerului, serviciile de internet prin cablu şi Wi-Fi vor continua să funcţioneze normal şi fără restricţii.

Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicaţiilor şi Mass-Media a mai declarat că nu există planuri de blocare, perturbare sau restricţionare a internetului mobil la Moscova pe 7 şi 8 mai. Cu toate acestea, dacă apar ameninţări imediate la adresa securităţii, ar putea fi impuse restricţii operaţionale.

Marţi, autorităţile ruse au blocat serviciul de internet mobil în capitala Rusiei timp de câteva ore „din motive de securitate”.

O blocare similară a avut loc şi în luna martie şi a durat aproape trei săptămâni, provocând nemulţumire generalizată în rândul locuitorilor.

Luni, companiile de telefonie mobilă şi-au avertizat clienţii prin SMS că sunt aşteptate pene de internet între 5 şi 9 mai la Moscova.

La rândul său, compania MTS a menţionat că întreruperile s-ar putea extinde şi la întreaga regiune a Moscovei, din jurul capitalei Rusiei.

Autorităţile ruse spun că întreruperile se datorează măsurilor de securitate ca răspuns la ameninţarea unui posibil atac din partea Ucrainei în timpul paradei militare din 9 mai din Piaţa Roşie, care, pentru prima dată din 2007, se va desfăşura fără echipament militar.

Între timp, companiile de telefonie au refuzat să îşi asume responsabilitatea pentru întreruperile serviciilor, deoarece Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) este cel care impune restricţiile la cererea şefului statului, conform unei legi adoptate în urmă cu aproximativ două luni.

Editor : Sebastian Eduard