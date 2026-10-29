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Rusia apelează la ruta arctică din cel de-al Doilea Război Mondial pentru a-şi exporta cerealele

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Foto Profimedia
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Din articol
Riscuri

Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, a apelat pentru prima dată la o rută maritimă arctică din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a-şi exporta cereale, pe fondul blocării comerţului din Marea Neagră din cauza conflictului din Ucraina şi al avertismentelor oficialilor cu privire la riscurile din Marea Baltică, controlată de NATO, relatează Reuters.

Rusia şi Ucraina îşi atacă reciproc porturile şi navele de la începutul noului sezon de comercializare a cerealelor, în iulie, ceea ce a dus la blocarea comerţului agricol prin Marea Neagră, odinioară în plină expansiune.

Rusia, dornică să-şi păstreze clienţii cheie din Orientul Mijlociu şi Asia, a încercat să redirecţioneze exporturile către porturile de la Marea Baltică, subvenţionând transportul feroviar din regiunile fertile din sud, dar a avut în vedere şi oportunităţile din Arctica.

Portul comercial din Murmansk şi Demetra Holding, una dintre cele mai mari firme comerciale din ţară, au anunţat miercuri că prima încărcătură de 3.400 de tone de cereale provenind din „regiuni agricole cheie” este în curs de încărcare pe o navă.

Murmansk, situat la aproape 2.000 km nord de Moscova, lângă graniţa cu Norvegia, poate fi accesat prin ape neutre.

Convoaiele Aliaţilor au folosit portul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a livra mărfuri către Uniunea Sovietică.

„Într-un moment în care rutele tradiţionale de export se confruntă cu restricţii, portul comercial din Murmansk deschide rapid o rută alternativă către pieţele externe pentru fermierii ruşi”, a declarat administraţia portului.

Riscuri

Conform datelor din domeniul transportului maritim şi unei surse de pe piaţă, aproximativ 28.000 de tone de grâu urmează să fie încărcate la Murmansk pe o navă cu destinaţia portul Casablanca din Maroc.

Rusia şi-a redirecţionat comerţul în principal către porturile de la Marea Baltică, care au manipulat 1,2 milioane de tone în septembrie, reprezentând peste 60% din totalul exporturilor de cereale pe cale maritimă. Companiile au reconvertit terminalele de îngrăşăminte şi cărbune pentru a manipula cereale.

Unii oficiali de la Kremlin au avertizat însă asupra riscurilor generate de potenţiale acţiuni ostile din partea ţărilor europene membre NATO din zonă. Toate ţările cu acces la Marea Baltică, cu excepţia Rusiei, sunt membre NATO.

Relaţiile Rusiei cu Europa s-au deteriorat în ultimele luni, pe măsură ce Kremlinul a acuzat ţările europene de implicare militară directă în conflictul din Ucraina.

Guvernele europene au respins acuzaţiile Rusiei privind implicarea lor directă, afirmând că sprijinul lor militar şi financiar acordat Ucrainei are ca scop ajutarea Kievului să se apere.

Turcia, importator de cereale din Rusia, a condus eforturile de a institui un armistiţiu şi de a relua transporturile pe Marea Neagră, dar Rusia a declarat că nu mai este interesată de un nou acord privind cerealele transportate pe Marea Neagră.

Turcia şi Organizaţia Naţiunilor Unite au contribuit la medierea „Iniţiativei privind cerealele de la Marea Neagră”, care a fost convenită în iulie 2022 pentru a permite exportul în condiţii de siguranţă al cerealelor ucrainene prin Marea Neagră. Rusia s-a retras din acord în 2023, plângându-se că propriile sale exporturi de produse alimentare şi îngrăşăminte se confruntă cu obstacole.

Editor : Sebastian Eduard

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