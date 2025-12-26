Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”

Moscova ar putea staționa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în toată Europa, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, relatează Reuters.

Evaluarea cercetătorilor este în mare măsură în concordanță cu concluziile serviciilor de informații americane, a declarat o persoană familiarizată cu acest subiect, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a împărtăși informații care nu sunt autorizate pentru difuzare publică.

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat clar intenția de a amplasa rachete Oreșnik cu rază medie de acțiune, cu o rază estimată de până la 5.500 km, în Belarus, dar locația exactă nu a fost comunicată anterior.

Unii experți au afirmat că amplasarea rachetelor Oreșnik ar sublinia tendința crescândă a Kremlinului de a se baza pe amenințarea cu arme nucleare pentru a descuraja membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi în adâncul teritoriului rus.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, iar CIA a refuzat să comenteze.

Ambasada Belarusului a refuzat să comenteze. Agenția de știri de stat Belta l-a citat miercuri pe ministrul Apărării Viktor Khrenin, care a afirmat că desfășurarea rachetelor Oreșnik nu va modifica echilibrul de putere în Europa și că aceasta este „răspunsul nostru” la „acțiunile agresive” ale Occidentului.

Strategia Rusiei

Cercetătorii Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California și Decker Eveleth de la organizația de cercetare și analiză CNA din Virginia au declarat că și-au bazat concluziile privind desfășurarea rachetelor Oreșnik pe imagini furnizate de Planet Labs, o companie comercială de sateliți, care arătau caracteristici compatibile cu o bază strategică de rachete rusească.

Lewis și Eveleth au declarat că sunt siguri în proporție de 90% că lansatoarele mobile Oreshnik vor fi staționate la fosta bază aeriană de lângă Krichev, la aproximativ 307 km est de capitala Belarusului, Minsk, și la 478 km sud-vest de Moscova.

Moscova a testat o rachetă Oreșnik cu armament convențional împotriva unei ținte din Ucraina în noiembrie 2024. Vladimir Putin se laudă că este imposibil de interceptat din cauza vitezei care, potrivit rapoartelor, depășește Mach 10.

Liderul de la Kremlin intenționează să desfășoare arma „în Belarus pentru a-și extinde raza de acțiune în Europa”, a spus John Foreman, expert la Chatham House, care a ocupat funcția de atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Foreman a afirmat că vede această mișcare ca o reacție la planul Statelor Unite de a staționa în Germania, anul viitor, rachete convenționale, printre care și racheta hipersonică de rază medie Dark Eagle.

Desfășurarea rachetelor Oreșnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea pactului New START din 2010, ultimul tratat între SUA și Rusia care limitează desfășurarea de arme nucleare strategice de către cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

După o întâlnire din decembrie 2024 cu Aleksandr Lukașenko, președintele rus a declarat că racheta Oreșnik ar putea fi staționată în Belarus în a doua jumătate a acestui an - parte a unei strategii revizuite în care Moscova staționează arme nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece.

Lukașenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete au fost desfășurate, fără a menționa locația. Liderul din Belarus a spus că până la 10 rachete Oreșnik vor fi staționate în țară. Cercetătorii americani au estimat că amplasamentul este suficient de mare pentru a găzdui doar trei lansatoare, iar celelalte ar putea fi staționate în altă locație.

Președintele american Donald Trump încearcă să ajungă la un acord cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a determinat aliații occidentali să trimită arme care pot ajunge adânc în teritoriul Rusiei.

Cel de-al 47-lea președinte american a respins pentru moment cererea Kievului de a furniza rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească Moscova. Marea Britanie și Franța au furnizat rachete de croazieră Ucrainei. În luna mai, Germania a anunțat că va co-produce rachete cu rază lungă de acțiune împreună cu Ucraina, fără limite în ceea ce privește raza de acțiune sau țintele vizate.

Construcție grăbită

Cercetătorii americani au afirmat că analizarea imaginilor Planet Labs a relevat un proiect de construcție grăbit, care a început între 4 și 12 august și prezenta caracteristici similare cu cele ale unei baze strategice rusești de rachete.

Un indiciu clar într-o fotografie din 19 noiembrie este un „punct de transfer feroviar de nivel militar” înconjurat de un gard de securitate, la care rachetele, lansatoarele mobile și alte componente ar putea fi transportate cu trenul, a afirmat Eveleth.

O altă caracteristică, a spus Lewis, este turnarea la capătul pistei a unei platforme de beton care a fost apoi acoperită cu pământ, pe care el a numit-o „în concordanță cu un punct de lansare camuflat”.

Pavel Podvig, expert în forțele nucleare rusești cu sediul la Geneva, s-a declarat sceptic cu privire la faptul că desfășurarea rachetelor Oreșnik ar oferi Moscovei avantaje militare sau politice suplimentare, în afară de asigurarea Belarusului cu privire la protecția sa.

„Nu văd cum acest lucru ar putea fi perceput în Occident... ca fiind diferit de rachetele desfășurate în Rusia”, a spus el.

Dar Lewis a spus că desfășurarea sistemului Oreșnik în Belarus a subliniat modul în care staționarea armelor nucleare rusești în afara teritoriului său a transmis un „mesaj politic” privind dependența crescută a Rusiei de acestea.

„Vă puteți imagina dacă am amplasa o rachetă Tomahawk (rachetă de croazieră) cu încărcătură nucleară în Germania, în loc de cele convenționale?”, a spus Lewis. „Nu există niciun motiv militar pentru a amplasa sistemul în Belarus, ci doar motive politice.”

