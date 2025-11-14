Armata rusă a ocupat locul al doilea în clasamentul actualizat Global Firepower 2025, fiind depășită doar de SUA în ceea ce privește puterea militară, anunță agenția de stat de la Moscova.

Autorii unui clasament ar fi recunoscut supremația Forțelor Armate ale Federației Ruse în domeniul artileriei autopropulsate, al sistemelor de lansare rapidă și al minelor. Cu toate acestea, Rusia nu a obținut primul loc în ceea ce privește avioanele, elicopterele și tancurile.

Se remarcă faptul că Federația Rusă dispune de un potențial nuclear semnificativ, care nu este luat în considerare la calcularea clasamentului.

Pe lângă SUA și Rusia, în topul celor mai puternice armate din lume s-au clasat forțele armate ale RPC, Indiei, Coreei de Sud, Marii Britanii, Franței, Japoniei, Turciei și Italiei.

Clasamentul Global Firepower ia în considerare peste 60 de factori pentru a determina indicele de putere al țărilor (PowerIndex), inclusiv numărul de militari, baza financiară a forțelor armate, capacitățile logistice și geografia. Indicele maxim posibil este 0,0000. În 2025 au fost evaluate armatele a 145 de state.

