Rusia dispune de o nouă armă în războiul propagandistic împotriva Ucrainei: melodii generate cu inteligența artificială. Sute dintre acestea — de la balade sentimentale până la thrash metal agresiv — au apărut pe cele mai populare platforme de streaming muzical din lume, fiind create cu ajutorul unui număr tot mai mare de generatoare muzicale bazate pe inteligență artificială, multe dintre ele având sediul în Statele Unite, relatează The New York Times.

Cântecele îi glorifică pe soldații ruși și îi dezumanizează pe ucraineni, uneori folosind insulte cu caracter etnic. Ele descriu liniile frontului ca pe un peisaj infernal, dar, în general, prezintă invazia președintelui Vladimir V. Putin din 2022 ca pe o acțiune defensivă necesară.

Una dintre cele mai populare piese, „Power of Artillery”, este un imn rock antrenant, cântat în limba rusă, dedicat sistemelor de artilerie cu nume precum Krasnopol și Carnation.

Melodiile au fost postate și ascultate de milioane de ori pe cele mai populare platforme de streaming din lume, printre care Spotify, Apple, YouTube și Deezer, potrivit unui studiu publicat de Terrecon, o organizație non-profit specializată în informații privind amenințările din Ucraina, care sprijină guvernul de acolo.

Progresele tehnologice care au transformat modul de desfășurare a războiului transformă, de asemenea, propaganda din timpul războiului.

„Au găsit noi modalități de a crea drone mai ieftine și de a le folosi la scară largă”, a declarat Daria Verbytska, una dintre fondatoarele Terrecon, într-un interviu telefonic, referindu-se la ruși. „E la fel ca în muzică — se creează o propagandă masivă cu ajutorul inteligenței artificiale”.

Nu este clar în ce măsură a contribuit guvernul rus la popularizarea acestor cântece, dar Kremlinul a depus eforturi considerabile pentru a obține sprijinul social și cultural în favoarea războiului.

Săptămâna trecută, un director al Institutului pentru Dezvoltarea Internetului, o organizație din Moscova care colaborează strâns cu Kremlinul pentru promovarea valorilor patriotice, a menționat într-o prezentare peste 350 de proiecte artistice legate de război pe care institutul le-a promovat, potrivit unor știri din Rusia.

În total, Terrecon a catalogat 981 de melodii generate cu ajutorul inteligenței artificiale care conțineau ceea ce grupul a definit drept propagandă de război pro-rusă. Dintre cele pentru care s-a putut stabili data lansării, cea mai mare parte a apărut după 2024, când generatoarele de melodii bazate pe inteligență artificială, printre care Sudo și Udio, au intrat pe piață.

„Este nevoie de multe resurse pentru a crea o melodie adevărată, cu compozitori și producție”, a spus Verbytska. „Este mai ușor, mai rapid și mai ieftin să o realizezi cu ajutorul acestor generatoare bazate pe inteligență artificială”.

Multe dintre aceste creații redau sentimentul vechilor cântece de război sovietice, reinterpretate în genuri muzicale moderne. Printre acestea, „Soldier’s Daughter” este un cântec funebru despre un soldat căzut la datorie și un copil rămas fără protecție. Cântecul deplânge greșelile și brutalitatea războiului, dar idealizează sacrificiul celor care luptă.

Creșterea bruscă a numărului de melodii a fost posibilă, în parte, pe fondul unor reguli inconsistente aplicate de generatoarele de muzică și de serviciile populare de streaming, care s-au confruntat cu utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în domeniul muzical. Doar unele servicii, printre care Deezer și YouTube, impun etichetarea conținutului generat cu inteligența artificială.

Spotify a adoptat în septembrie o politică prin care melodiile generate cu inteligența artificială sunt etichetate și nu sunt recomandate utilizatorilor, a declarat compania în răspuns la întrebările adresate. (Compania a adăugat etichete la melodiile prezentate de The New York Times ca exemple.)

Principalele platforme de streaming au politici împotriva discursurilor de ură și a conținutului violent, dar puține dintre ele restricționează în mod explicit propaganda. De asemenea, aceste platforme nu identifică întotdeauna expresiile idiomatice sau insultele din limbile străine.

Chiar și atunci când platformele interzic anumite cuvinte și expresii pe motiv că sunt denigratoare, acestea nu restricționează neapărat temele legate de război care caracterizează multe dintre melodii, au susținut cercetătorii de la Terrecon.

Cercetătorii au testat, de asemenea, generatoare de muzică bazate pe inteligență artificială — Suno, Udio și Google Flow Music din Statele Unite, precum și Mureka, cu sediul în Singapore — introducând instrucțiuni în limba rusă și engleză pentru compunerea unor melodii care să promoveze propaganda rusă, incluzând conținut dezumanizant și îndemnuri la violență.

Generatoarele au refuzat să execute unele dintre instrucțiuni, dar cercetătorii au reușit să creeze melodii similare cu cele pe care le catalogaseră și să le încarce pe YouTube Music și SoundCloud.

„Sistemele de moderare au reacționat în principal la anumite cuvinte interzise, mai degrabă decât la sensul general al solicitărilor”, se arată în raportul Terrecon.

Purtătorul de cuvânt al Deezer, Jesper Wendel, a declarat că platforma analizează conținutul care ar putea încălca regulile, caz cu caz. Potrivit purtătoarei de cuvânt a SoundCloud, Sade Ayodele, compania analizează conținutul semnalat. Ayodele a adăugat că „pe SoundCloud nu este loc pentru conținutul care incită la violență sau o glorifică”.

YouTube, care aparține companiei Google, a declarat într-un comunicat că le-a impus creatorilor să dezvăluie utilizarea inteligenței artificiale și a cerut ca tot conținutul să respecte politicile împotriva discursului de ură. De asemenea, YouTube a marcat mai multe melodii identificate de Terrecon și a eliminat una pe care Terrecon o crease în cadrul testului său, în urma anchetei efectuate de The Times.

Apple, Suno, Udio și Mureka nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nici Institutul pentru Dezvoltarea Internetului din Moscova nu a răspuns, acesta fiind supus unor sancțiuni economice impuse de guverne din Europa și din alte părți pentru activitatea sa de propagandă.

Nu este clar cât de populare sunt aceste cântece. Piesa despre armele de artilerie, postată pe YouTube împreună cu un montaj video, a strâns peste două milioane de vizualizări în doi ani.

Piesa, creată pe Suno, a fost publicată de un utilizator pe nume Sergei Vaseykin, a cărui biografie de pe un site rus de poezie menționează că s-a născut într-un sat siberian din apropierea orașului Tiumen. Vaseykin, care a publicat numeroase ode dedicate efortului de război al Rusiei (și una dedicată vedetei de hochei Alex Ovechkin), nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

Cântecele reflectă o militarizare tot mai accentuată a politicii și culturii rusești de la invadarea Ucrainei de către Rusia, a afirmat Nina L. Khrushcheva, profesoară de relații internaționale la New School din New York, care studiază de multă vreme eforturile de propagandă rusești.

De asemenea, acestea se inspiră din tradiția Uniunii Sovietice de a promova patriotismul prin muzică, în special în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia sub numele de Marele Război Patriotic.

Khrushcheva a remarcat că acele cântece — multe dintre ele încă cunoscute de majoritatea rușilor — ar fi putut fi folosite ca propagandă de către guvernul sovietic, dar reflectau experiențe autentice ale soldaților care duceau un război existențial ce a afectat practic pe toată lumea din țară. În schimb, aceste creații ale inteligenței artificiale sunt „un simulacru peste simulacru peste simulacru”, a spus ea.

„E ușor de mestecat — nu trebuie să simți nimic”, a adăugat ea. „E un fel de patriotism de canapea”.

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Editor : A.M.G.