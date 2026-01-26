Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din oraşul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii şi rănind o persoană, a anunţat luni centrul regional pentru situaţii de urgenţă.

Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care furnizează combustibil atât pentru uz intern, cât şi pentru export, conform News.ro.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat şi distrus peste noapte 40 de drone ucrainene, dintre care 34 în regiunea Krasnodar.

Dronele ucrainene ar fi atacat o rafinărie, potrivit unor canale media ruseşti pe Telegram.

Fotografiile şi videoclipurile postate de locuitori pe reţelele de socializare par să arate un cer nocturn strălucitor din direcţia rafinăriei de petrol.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri profunde împotriva instalaţiilor militare şi industriale din Rusia şi din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel naţional.

