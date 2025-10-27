Live TV

Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident

kinjal
Racheta Kinjal este una dintre cele mai temute arme pe care le deține armata rusă. Sursa foto: Ministerul rus al Apărării.

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a publicat informații despre 68 de componente fabricate în străinătate, găsite în rachetele și dronele utilizate de forțele ruse împotriva Ucrainei.

„Această actualizare include componente din racheta de croazieră 9M727 Iskander-K, racheta aerobalistică Kh-47M2 Kinzhal, rachetele balistice nord-coreene KN-23/KN-24 și drona de atac Geran-2 (Shahed-136).”

DIU a declarat că aceste arme specifice au fost utilizate de forțele ruse în timpul atacului aerian combinat la scară largă asupra sectorului energetic al Ucrainei și asupra orașelor pașnice în noaptea de 21-22 octombrie.

În ciuda rapoartelor privind „succesele în producția internă”, rachetele și dronele rusești continuă să funcționeze cu cipuri fabricate de producători americani, chinezi, elvețieni, japonezi, taiwanezi și alți producători străini.”

DIU a adăugat că două dintre cele șase tipuri de arme utilizate în atac sunt furnizate Rusiei cu sprijinul partenerilor săi strategici – Iranul și Coreea de Nord – subliniind riscurile pentru regiuni situate mult dincolo de Europa, în special zona Indo-Pacific și Orientul Mijlociu, transmite pravda.ua 

„Actualizarea de astăzi confirmă faptul că practicile și mecanismele actuale de control al exporturilor la nivel mondial și de cooperare interstatală trebuie revizuite și îmbunătățite pentru a răspunde noilor provocări din timpul războiului.”

Secțiunea „Componente de arme” conține date despre aproape 5 200 de componente găsite în 179 de tipuri de arme și este concepută pentru a ajuta lumea civilizată în procesul de dezarmare tehnologică a statelor agresoare.

 DIU a publicat deja la începutul lunii septembrie informații despre peste 100 de componente străine identificate în drone și rachete utilizate de Rusia împotriva Ucrainei.

Editor : A.R.

