Rusia revendică luni cucerirea a trei sate pe frontul din estul Ucrainei, unde se concentrează confruntările armate între forţele ruse şi ucrainene.

Ministerul rus al Apărării anunţă într-un comunicat că a cucerit satele Nove şi Slodkie, în regiunea Zaporojie, şi Gnativka, în regiunea Doneţk, relatează AFP, potrivit news.ro.

Amintim, Moscova încearcă să cucerească Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk”, încă din 2024, în cadrul unei tentative de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, adică 5.000 km pătrați.

Într-o ruptură față de atacurile frontale pe care forțele ruse le-au folosit împotriva altor orașe, Rusia a folosit mișcări de clește pentru a încercui aproape complet forțele ucrainene atât în Pokrovsk, cât și în Kupiansk, în timp ce unități mici, extrem de mobile, și drone au perturbat logistica și au semănat haos în spatele liniilor ucrainene.

Tacticile Rusiei în ambele locații au creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit o zonă gri de ambiguitate, în care niciuna dintre părți nu avea control deplin, dar care era extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Editor : A.R.