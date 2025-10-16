Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea, dacă SUA trimit rachete Tomahawk în Ucraina

Rusia „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie. Declarația vine cu o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, la Washington, unde cei doi lideri ar urma să discute cererea Ucrainei privind rachetele, anunță Kyiv Independent.

Posibilul transfer a atras avertismente severe din partea Kremlinului cu privire la „un nou nivel de escaladare”.

„Armata noastră știe ce are de făcut; are potențialul militar și toate capacitățile necesare. Se va face totul pentru a asigura securitatea țării noastre”, a declarat Peskov pentru mass-media rusă.

SUA au analizat posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, permițând Kievului să lovească ținte aflate adânc în teritoriul rus.

Racheta, concepută pentru lovituri de precizie, ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi centre de comandă, noduri logistice și alte ținte militare din vestul Rusiei și chiar din Ural.

Președintele ucrainean a presat în repetate rânduri Washingtonul să furnizeze arma, considerând-o un pas necesar pentru a consolida apărarea Ucrainei și a forța Moscova să se întoarcă la masa negocierilor.

„În acest moment, este important să trimitem un semnal că Ucraina va fi consolidată prin toate mijloacele posibile. Iar acesta este unul dintre mijloacele importante pentru mine - rachetele Tomahawk”, a declarat el pe 8 octombrie.

„Ei vor să treacă la ofensivă”

Zelenski a ridicat pentru prima dată această problemă în discuția cu Trump din septembrie 2024, când candidatul la președinție de atunci s-a întâlnit cu el la Trump Tower din New York.

Întâlnirea lor din 17 octombrie de la Casa Albă este a șasea față în față de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie. Întâlnirea are loc pe fondul pesimismului crescând cu privire la negocierile de pace, după ce președintele rus Vladimir Putin a respins efectiv negocierile directe cu Zelenski - o inițiativă susținută de Trump.

Președintele SUA le-a declarat reporterilor pe 15 octombrie că Ucraina dorește să „treacă la ofensivă” în războiul împotriva Rusiei și că va decide dacă va aproba o astfel de strategie după întâlnirea cu Zelenski.

„Ei vor să treacă la ofensivă”, a spus Trump în Biroul Oval. „Voi lua o decizie în acest sens”.

Putin a avertizat pe 5 octombrie că înarmarea Ucrainei cu rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească Siberia, ar reprezenta „o nouă etapă de escaladare” și ar putea submina orice progres în relațiile dintre SUA și Rusia.

Administrația Trump și-a înăsprit recent retorica față de Kremlin, președintele SUA afirmând în septembrie că Ucraina ar putea recupera toate teritoriile ocupate din 2022.

Editor : C.A.