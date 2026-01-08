Rusia, „campioană” la întreruperea internetului: „A devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică”

Rusia s-a clasat pe primul loc, cu o diferență mare, în clasamentul cenzurii și al întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN, relatează The Moscow Times.

Conform calculelor acestora, în total, întreruperile de internet în Federația Rusă în 2025 au totalizat 37.166 de ore și au afectat practic întreaga populație a țării — 146 de milioane de persoane.

În ceea ce privește durata întreruperilor, Rusia a devansat cu mai mult de trei ori cei mai apropiați urmași — Pakistan (11.482 de ore), Myanmar (9.888 de ore) și Guineea Ecuatorială (8.760 de ore). De asemenea, întreruperi îndelungate au fost înregistrate în Irak (7685 de ore), Albania (7056 de ore), Tanzania (6966 de ore) și Venezuela (5952 de ore).

Experții estimează că pierderile economiei rusești din cauza „shutdown-urilor”, a întreruperilor internetului mobil, a încetinirii resurselor și a rețelelor sociale se ridică la 11,9 miliarde de dolari pe an (930 miliarde de ruble). Aceasta este o sumă mai mare decât cea înregistrată de toate celelalte țări din clasament luate împreună (7,8 miliarde de dolari).

Valul de întreruperi ale internetului din Rusia în 2025 „a devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică”, se arată în raport: dacă în alte țări internetul a fost deconectat pentru o perioadă de timp pe fondul unor evenimente specifice, în Rusia acest proces a căpătat un caracter sistemic, național, incluzând atât limitarea selectivă a vitezei de transfer a datelor, cât și intervenția țintită în protocoale.

În special, anul trecut Rusia a început să utilizeze tactica „16 kilobyte”, limitând accesul la resursele găzduite pe infrastructura Cloudflare și la alte site-uri web occidentale. În acest caz, utilizatorul poate descărca doar primii 16 kb de date. „Deoarece Cloudflare stă la baza unei părți semnificative a infrastructurii web occidentale și a serviciilor online, un astfel de impact asupra sa a devenit un alt pas concret în direcția realizării conceptului rus de Runet suveran”, scriu experții Top10VPN.

Această abordare a dus la izolarea efectivă a utilizatorilor ruși de internetul global, subliniază ei: toate acestea reflectă o tendință mai largă către cenzură la nivel de infrastructură, când restricții permanente și precise din punct de vedere tehnic împiedică accesul la informații și îngreunează ocolirea restricțiilor.

În total, anul trecut, 28 de țări din lume au restricționat funcționarea internetului de 212 ori, au calculat experții. Durata totală a întreruperilor internetului a crescut cu 70% față de 2024, ajungând la 120.095 ore. Dintre acestea, 55.700 au fost întreruperi complete ale accesului la rețea, 54.026 ore au fost blocări ale rețelelor sociale și 12.712 ore au fost încetiniri ale vitezei de transfer a datelor.

798 de milioane de persoane au fost afectate de restricțiile impuse internetului la nivel mondial, iar pierderile economice totale s-au ridicat la 19,7 miliarde de dolari, potrivit calculelor Top10VPN.

Editor : A.M.G.