Live TV

Rusia, „campioană” la întreruperea internetului: „A devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică”

Data publicării:
barbat cu telefonul in mana
Telefon mobil. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Rusia s-a clasat pe primul loc, cu o diferență mare, în clasamentul cenzurii și al întreruperilor de internet, întocmit anual de experții Top10VPN, relatează The Moscow Times.

Conform calculelor acestora, în total, întreruperile de internet în Federația Rusă în 2025 au totalizat 37.166 de ore și au afectat practic întreaga populație a țării — 146 de milioane de persoane.

În ceea ce privește durata întreruperilor, Rusia a devansat cu mai mult de trei ori cei mai apropiați urmași — Pakistan (11.482 de ore), Myanmar (9.888 de ore) și Guineea Ecuatorială (8.760 de ore). De asemenea, întreruperi îndelungate au fost înregistrate în Irak (7685 de ore), Albania (7056 de ore), Tanzania (6966 de ore) și Venezuela (5952 de ore).

Experții estimează că pierderile economiei rusești din cauza „shutdown-urilor”, a întreruperilor internetului mobil, a încetinirii resurselor și a rețelelor sociale se ridică la 11,9 miliarde de dolari pe an (930 miliarde de ruble). Aceasta este o sumă mai mare decât cea înregistrată de toate celelalte țări din clasament luate împreună (7,8 miliarde de dolari).

Valul de întreruperi ale internetului din Rusia în 2025 „a devenit fără precedent atât ca amploare, cât și ca complexitate tehnică”, se arată în raport: dacă în alte țări internetul a fost deconectat pentru o perioadă de timp pe fondul unor evenimente specifice, în Rusia acest proces a căpătat un caracter sistemic, național, incluzând atât limitarea selectivă a vitezei de transfer a datelor, cât și intervenția țintită în protocoale.

În special, anul trecut Rusia a început să utilizeze tactica „16 kilobyte”, limitând accesul la resursele găzduite pe infrastructura Cloudflare și la alte site-uri web occidentale. În acest caz, utilizatorul poate descărca doar primii 16 kb de date. „Deoarece Cloudflare stă la baza unei părți semnificative a infrastructurii web occidentale și a serviciilor online, un astfel de impact asupra sa a devenit un alt pas concret în direcția realizării conceptului rus de Runet suveran”, scriu experții Top10VPN.

Această abordare a dus la izolarea efectivă a utilizatorilor ruși de internetul global, subliniază ei: toate acestea reflectă o tendință mai largă către cenzură la nivel de infrastructură, când restricții permanente și precise din punct de vedere tehnic împiedică accesul la informații și îngreunează ocolirea restricțiilor.

În total, anul trecut, 28 de țări din lume au restricționat funcționarea internetului de 212 ori, au calculat experții. Durata totală a întreruperilor internetului a crescut cu 70% față de 2024, ajungând la 120.095 ore. Dintre acestea, 55.700 au fost întreruperi complete ale accesului la rețea, 54.026 ore au fost blocări ale rețelelor sociale și 12.712 ore au fost încetiniri ale vitezei de transfer a datelor.

798 de milioane de persoane au fost afectate de restricțiile impuse internetului la nivel mondial, iar pierderile economice totale s-au ridicat la 19,7 miliarde de dolari, potrivit calculelor Top10VPN.

Citește și:

Rusia a legalizat deconectarea utilizatorilor de la Internet și comunicații la cererea serviciului de securitate FSB

Moscova restricționează internetul mobil pentru „asigurarea securităţii”. Rușii rămân fără WhatsApp și YouTube

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
Șeful securității cibernetice din Belgia: „Să fim sinceri, Europa a pierdut internetul”
Screenshot 2025-12-04 at 14.15.19
Internetul ființelor: visul digitalizării corpului uman în scopuri medicale. Care ar fi însă coșmarul
donald tusk sustine o alucutiune
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția susținea în noiembrie că „acordă o atenție deosebită” mediului online
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
„Suveranitatea digitală”: de ce UE ar putea trece de la reglementarea internetului la dezvoltarea propriilor tehnologii
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Posibil atac de...
masina de deszapezire in zona ranca
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
Ultimele știri
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de polițiști răniți. „Dacă vor să ne împuște, s-o facă! Ne-am săturat”
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” /...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...