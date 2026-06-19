Poliţia militară rusă a făcut razii în oraşul Penza, situat la 500 de kilometri sud-est de Moscova, în efortul de a mobiliza bărbaţi pentru a lupta pe linia frontului în Ucraina, au relatat mai mulţi localnici într-un videoclip care circulă pe reţelele sociale, informează vineri EFE, citată de Agerpres.



Platforma independentă Mediazona a distribuit vineri un videoclip postat pe reţelele sociale ruseşti de un locuitor din Penza, în regiunea cu acelaşi nume, care prezintă reţinerea mai multor bărbaţi de către oameni îmbrăcaţi în uniformă militară.



Videoclipul, postat miercuri, arată femei adunate în jurul unei furgonete cerând eliberarea a ceea ce par a fi soţi sau rude de-ale lor. „Nici măcar cinci minute nu ne dau ca să ne luăm rămas bun!”, strigă o localnică.



Femeile îi insultă pe bărbaţii în uniformă, care îşi acoperă feţele, iar una dintre ele se agaţă de capotă pentru a încerca să oprească înaintarea vehiculului.

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Canale de Telegram au raportat, de asemenea, o serie de raiduri în regiune cu intenţia de a-i trimite pe cei reţinuţi pe linia frontului.



„Verificau dosarele militare şi căutau dezertori. Îi vizau în principal pe cei care primiseră o citaţie, dar nu se prezentaseră niciodată la biroul de recrutare”, a relatat canalul Telegram Govorit Nemoskva.



Într-unul dintre cartierele din Penza, poliţia a efectuat percheziţii din uşă în uşă, a reţinut persoane în transportul public şi a oprit maşini particulare.



Potrivit portalului independent de ştiri Idite Lesom (n.r. „Du-te-n pădure”), care lucrează pentru a ajuta oamenii să evite mobilizarea de la începutul războiului împotriva Ucrainei în 2022, „sunt raiduri în tot oraşul”.



Autorităţile locale au negat raidurile şi i-au sfătuit pe cetăţeni să-şi păstreze calmul.



Atât Rusia, cât şi Ucraina se confruntă cu o lipsă de militari pe linia frontului, iar zvonurile despre o posibilă nouă mobilizare în urma alegerilor parlamentare ruse programate pentru 20 septembrie circulă de câteva săptămâni.

Oficial, Moscova nu a declarat niciodată sfârşitul mobilizării anunţate în septembrie 2022.

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Editor : C.A.